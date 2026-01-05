Політолог припустив причину, через яку Зеленський вирішив замінити Малюка

Президент України звільнив з посади главу СБУ Василя Малюка. Цьому передували чутки, що його могли відправити у відставку, і низка військовослужбовців висловили підтримку Малюку як того, хто реалізував гучні спецоперації.

Політолог Ігор Рейтерович припустив у розмові з 24 Каналом, які мотивування були у Володимира Зеленського щодо звільнення Малюка. Також відомо, що виконуючим обов'язки голови Служби безпеки України призначено генерала Євгена Хмару – начальника Центру спеціальних операцій цього відомства.

До теми Керував "Павутиною", підривав Кримський міст і боровся з агентами УПЦ МП: біографія Василя Малюка

Якою могло бути мотивування Зеленського?

Рейтерович зауважив, що йому не до кінця зрозуміле мотивування президента щодо звільнення Малюка, проте він має право це зробити і він їм скористався.

До того ж Малюк, я так розумію, сам написав заяву про відставку, хоча напередодні ходили розмови, що він цього не буде робити. І якщо президент хоче його звільнити, то хай шукає формальні приводи і подає відповідне рішення до парламенту,

– зазначив політолог.

Президенту, на думку Рейтеровича, було б доцільно детальніше пояснити логіку цієї заміни. Зеленський сказав, що Малюк зосередиться військових операціях. Проте СБУ і так була зосереджена на цих операціях і дуже добре себе показала. Ці операції, імовірно, стали прикладом для спеціальних служб багатьох країн, які мають навіть довші традиції існування, ніж в Україні.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський зустрівся з Василем Малюком після того, як стало відомо про те, що він йде з посади голови СБУ, та подякував йому за бойову роботу. Президент наголосив на успішності асиметричних операцій, здійснених під керівництвом Малюка, та зазначив, що він "уміє робити це найкраще й саме цим продовжить займатись у системі СБУ".

"Тому схоже на те, що Зеленський прагне повністю перезавантажити усю президентську вертикаль. Тому, як він вважає, жодна людина не має залишитися на тій посаді, яку обіймала раніше. Мовляв, нічого особистого, це – виключно ротація", – підкреслив він.

Який вибір щодо нового очільника СБУ має зробити президент?

Хоча, за словами політолога, треба подивитися, хто буде наступником Малюка. Зараз оголошено виконуючого обов'язки. При цьому ходять різні розмови щодо кандидатур на посаду глави СБУ. Серед них є прийнятні, а є ті, по яких виникають певні питання.

Сподіваємося, що у цьому контексті президент має зробити правильний вибір, і Служба буде демонструвати не меншу ефективність, ніж за часів головування Василя Малюка,

– наголосив Ігор Рейтерович.

Він нагадав, що до приходу Малюка на посаду очільника СБУ, попереднє керівництво призвело до занепаду Служби, що стало причиною тотального провалу на початку повномасштабного вторгнення, а саме до атак росіян на півдні України та захоплення Херсону. Пізніше, за часів Малюка, було викрито кілька зрадників, які обіймали дуже високі посади.

Водночас Василь Малюк йде на дуже мажорній ноті, але, як відзначив політолог, деякі питання залишилися. Можливо, президент їх розвіє та чесно пояснить логіку своїх кадрових призначень.

Що передувало звільненню Малюка?