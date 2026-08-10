Загинула директорка Eva Beauty Василина Петлицька: у неї залишилося троє дітей

У ДТП, що сталась 6 серпня, загинула директорка Eva Beauty Василина Петлицька. Вона очолювала бізнес-напрям з квітня 2024 року.

Сумну звістку повідомив власник корпорації Terwin Руслан Шостак.

Що відомо про втрату?

Руслан Шостак розповів, що Василина Петлицька прийшла до компанії молодою дівчиною та професійно зростала разом із нею. Колега згадує її як "душу колективу" та людину, яка щиро любила свою роботу.

Висловлюю найглибші співчуття родині Василини та всім її близьким. Ми пам'ятатимемо її живою. Світлою. Яскравою. Такою вона назавжди залишиться для нас,

– написав Шостак.

Відомо, що у жінки залишилось троє дітей. У корпорації заявили, що підтримуватимуть її родину у зв'язку із трагедією.

Як передає Forbes, до очолення бізнес-напряму Eva Beauty Василина майже сім років працювала в маркетингу компанії Eva. Свого часу обіймала посади заступниці маркетингового директора та керівниці рекламного відділу.

З квітня 2024 року Василина Петлицька була директоркою Eva Beauty. Розвиток напряму як мережі з розширеним асортиментом професійної та селективної косметики, консультаціями й сервісами для клієнтів називають одним із ключових в її роботі.

Раніше повідомлялось, що 8 серпня внаслідок російського обстрілу села Пухівка на Київщині загинула директорка ліцею №124 "Спаський" Галина Кучер. Удар ворога по приватному будинку також забрав життя її чоловіка та 3-річного онука.