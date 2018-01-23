Важіль, яким Путіна дотиснуть до останнього: експерт розповів про поразку Росії

Росія змушена буде визнати свою таємну гібридну війну в Україні, коли визнає причетність до збиття малайзійського літака МН17.

Таку думку висловив експерт Пітер Дікінсон у статті для аналітичного центру Atlantic Council, передає "Голос Америки".

За його словами, збиття малайзійського літака Boeing 777 над Україною у липня 2014 року перетворило конфлікт на пострадянському просторі на повноцінну глобальну кризу, адже трагедія зачепила інтереси 11 країн світу.

Росія не може визнати цю трагічну помилку не визнавши, що вона провадить війну проти України,

– зазначив Пітер Дікінсон.

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Як відомо, всі дані міжнародного розслідування попередньо вказують на Росію як на головного винуватця катастрофи Boeing 777.

"Можливо, правда в тому, що у "воєнному тумані" російські офіцери прийняли МН17 за український військових транспортний літак. Навіть так Росія не може визнати цю трагічну помилку не визнавши, що вона провадить війну проти України", – підкреслив експерт.

Хоча Москва і продовжує відмовлятись взяти на себе відповідальність за смерті пасажирів літака, а, натомість, створює альтернативні теорії падіння борту, заплутуючи міжнародну спільноту.

Якщо Москва визнає, що російська ракетна система "Бук" збила МН17, це означатиме визнання значної російської присутності на сході України. Жодна країна не розмістила б потужну установку в ізоляції від більш широкої військової присутності,

– вважає Дікінсон.