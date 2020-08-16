У Мінську протести тривають вже 8-й день поспіль. Сьогодні зібралась масштабніша акція проти режиму Лукашенка. Проте під вечір більшість мітингувальників розійшлися, а людей, які прийшли на підтримку Лукашенка – масово розвезли в спецтранспорті.

Про те, яка ситуація у центрі Мінська була станом на 21:00 в ефірі 24 каналу розповів протестувальник зі столиці Білорусі Зміцер Валадзько.

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Яка ситуація в Мінську

За його словами, зараз у Мінську тихо. Після 20:00 місто стає тихим та спокійним, начебто вдень нічого і не відбувалося. Більшість людей розійшлися у свої мікрорайони. На площі Незалежності, як повідомив білорус, залишилось приблизно тисяча людей, які просто прогулюються.

Людей, яких привезли вдень на підтримку Лукашенка – масово розвезли. Їх чекали автобуси та навіть окремі потяги. Ми їх навіть не бачили. А зараз все мирно,

– зазначив Валадзько.

"Важко сказати, що буде далі"

"Після сьогоднішнього дня важко щось сказати, що буде далі. Ніхто не чекав на таку величезну кількість людей. Це надихає. Кожного дня є якісь нові варіанти, оскільки немає лідера, який би нами керував. Що буде завтра – важко сказати", – розповів протестувальник.

Він також додав, що поки є велике скупчення людей – зникає інтернет, оператори не витримують таке навантаження. Тому білоруси мають труднощі з доступом до інформації. Попри це, люди позитивні налаштовані і просто так не здадуться.

Я припускаю, що ці акції тимчасово мирні. Ми всі потенційно чекаємо, що рано чи пізно увірветься терпець,

– підсумував демонстрант.

Що ще відбувається в Мінську зараз?

Додамо, що станом на 20:30 біля Олександрівського скверу стояли автозаки і ОМОН. Також вся територія стадіону Динамо заставлена ​​автозаками та іншою технікою. В машинах перебуває ОМОН. Про це повідомили у телеграм-каналі Tyt.by.

Сьогодні о цій же порі проходила ще одна акція біля мінського СІЗО. Там розбили волонтерське містечко, де роздають воду, їжу і медикаменти, а також надають свої послуги медики і адвокати. Туди приїхала соратниця Тихановської Марія Колесникова. Вона подякувала лікарям за допомогу постраждалим в ході протестів, а також заявила, що зміни в країні незворотні.

Крім цього, рух у центрі міста вже відновили, о 21 годині акція тривала на пішохідній зоні, проте людей значно поменшало.