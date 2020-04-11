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      Важко знайти професіонала, – Шмигаль пояснив, чому досі немає міністра енергетики

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      Прем'єр Шмигаль каже, що кандидати на посаду міністра енергетики вже є / КМУ

      На посаду міністра енергетики та захисту довкілля "є хороші сильні кандидати", яких скоро представлять у Верховній Раді. Досі цього не сталося, бо уряд шукав професійну людину з досвідом, яка зможе подолати кризу енергетичної галузі.

      Про пошук компетентного міністра енергетики прем'єр-міністр Денис Шмигаль увечері 10 квітня говорив в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера"

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      За його словами, кандидатів на цю посаду міністра невдовзі представлять депутатам Верховної Ради, адже претенденти вже є.

      "Сподіваюся, що найближчим часом. У нас є хороші й сильні кандидатури на міністра. Ми представимо їх Верховній раді. Є змога затвердити міністра, щоб процес рухався ще більш інтенсивно і більш чітко ми підтримали енергетичну галузь", – сказав Шмигаль.

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      В уряді дуже довго шукали кандидата, який буде компетентним міністром.

      Ми шукали людину, яка буде професійною. Це декілька напрямків. Тобто, це буде надзвичайно професійна людина, яка має досвід в кожній з цих галузей. Доволі важко таку людину знайти,
      – визнав Шмигаль.

      Голова уряду розуміє, що в енергетичній галузі – дійсно надзвичайно складна ситуація, і Кабмін над цим працює.

      "Дійсно, частина енергетичних підприємств сьогодні страждають від кризи. Споживання впало, і сьогодні електроенергію потрібно виробляти в менших обсягах, а це тисячі робочих місць. Тому ми також працюємо над програмою, як підтримати енергетичну галузь", – повідомив прем'єр.

      Додамо, що у цьому ж ефірі Шмигаль говорив і про стратегію виходу України з кризи та карантину загалом, яка вже є, але яка ще "сира". 

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Денис Шмигаль Кабінет Міністрів України Міністерство енергетики та захисту довкілля Енергетика Світова криза 2020 Новини України
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