Важко знайти професіонала, – Шмигаль пояснив, чому досі немає міністра енергетики

На посаду міністра енергетики та захисту довкілля "є хороші сильні кандидати", яких скоро представлять у Верховній Раді. Досі цього не сталося, бо уряд шукав професійну людину з досвідом, яка зможе подолати кризу енергетичної галузі.

Про пошук компетентного міністра енергетики прем'єр-міністр Денис Шмигаль увечері 10 квітня говорив в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

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За його словами, кандидатів на цю посаду міністра невдовзі представлять депутатам Верховної Ради, адже претенденти вже є.

"Сподіваюся, що найближчим часом. У нас є хороші й сильні кандидатури на міністра. Ми представимо їх Верховній раді. Є змога затвердити міністра, щоб процес рухався ще більш інтенсивно і більш чітко ми підтримали енергетичну галузь", – сказав Шмигаль.

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В уряді дуже довго шукали кандидата, який буде компетентним міністром.

Ми шукали людину, яка буде професійною. Це декілька напрямків. Тобто, це буде надзвичайно професійна людина, яка має досвід в кожній з цих галузей. Доволі важко таку людину знайти,

– визнав Шмигаль.

Голова уряду розуміє, що в енергетичній галузі – дійсно надзвичайно складна ситуація, і Кабмін над цим працює.

"Дійсно, частина енергетичних підприємств сьогодні страждають від кризи. Споживання впало, і сьогодні електроенергію потрібно виробляти в менших обсягах, а це тисячі робочих місць. Тому ми також працюємо над програмою, як підтримати енергетичну галузь", – повідомив прем'єр.

Додамо, що у цьому ж ефірі Шмигаль говорив і про стратегію виходу України з кризи та карантину загалом, яка вже є, але яка ще "сира".