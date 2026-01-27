Були учасниками бойових дій, – правоохоронці про вбитих поліцейських на Черкащині
- У Черкаській області 27 січня загинули 4 поліцейських під час затримання злочинця, двоє з них були учасниками бойових дій.
- Поліцейські були обстріляні з автомата, коли вийшли з машини. Всі вони зазнали кульові поранення в ділянку шиї.
У Черкаській області 27 січня під час затримання злочинця трагічно загинули 4 поліцейських. Як виявилося, двоє з них були учасниками бойових дій у війні Росії проти України.
Про це на брифінгу із журналістами розповів начальник поліції Черкащини, полковник Олег Гудима.
Що відомо про поліцейських, які загинули на Черкащині під час затримання злочинця?
Олег Гудима зазначив, що загиблі правоохоронці були патріотами своєї справи, людьми, які обрали сенсом життя служіння народу України. За словами начальника поліції Черкащини, поліцейські 27 січня вийшли на виконання своїх щоденних завдань.
Це поліцейський офіцер громади Корсунського району, троє бійців спецпідрозділу РУНП у Черкаській області, двоє з яких брали участь у відсічі збройної агресії Росії, були учасниками бойових дій, мали досвід,
– розповів Гудима.
Полковник підкреслив, що поліція разом із рідними несе біль цієї втрати, а також висловив щирі співчуття рідним та близьким поліцейських, що загинули під час службового завдання.
Видання Укрінформ писало, що на правоохоронців чекали в засідці, і коли ті вийшли з машини, злочинець відкрив вогонь з автомата. За словами обізнаного співрозмовника журналістів, усі кульові поранення було завдано в ділянку шиї, оскільки поліціянти були в шоломах і бронежилетах.
Що відомо про загибель правоохоронців у Черкаській області 27 січня?
У Нацполіції повідомили, що 27 січня правоохоронці намагалися затримати фігуранта, який підозрювався у вбивстві. Під час операції чоловік був озброєний, тож в один момент він вистрелив у 4 поліцейських, які загинули від завданих поранень.
У поліції назвали ім'я поліцейських, які загинули під час службового завдання: Сергій Сафронов, Олександр Флорінський, Денис Половинка, Володимир Бойко. Водночас спецпризначенцям вдалося ліквідувати й самого чоловіка, що відкрив вогонь.
Зрештою з'ясувалося, що 59-річний підозрюваний у вбивстві поліцейських на Черкащині був колишнім військовослужбовцем. Громадянин намагався сховатися від правоохоронців, вдягнувши бронежилет та взявши автоматичну зброю.
Окрім того, було поранено ще одного правоохоронця – поліційного офіцера громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Черкаського районного управління поліції, старшого лейтенанта поліції Олександра Шпака.