Були учасниками бойових дій, – правоохоронці про вбитих поліцейських на Черкащині

У Черкаській області 27 січня під час затримання злочинця трагічно загинули 4 поліцейських. Як виявилося, двоє з них були учасниками бойових дій у війні Росії проти України.

Про це на брифінгу із журналістами розповів начальник поліції Черкащини, полковник Олег Гудима.

Що відомо про поліцейських, які загинули на Черкащині під час затримання злочинця?

Олег Гудима зазначив, що загиблі правоохоронці були патріотами своєї справи, людьми, які обрали сенсом життя служіння народу України. За словами начальника поліції Черкащини, поліцейські 27 січня вийшли на виконання своїх щоденних завдань.

Це поліцейський офіцер громади Корсунського району, троє бійців спецпідрозділу РУНП у Черкаській області, двоє з яких брали участь у відсічі збройної агресії Росії, були учасниками бойових дій, мали досвід,

– розповів Гудима.

Полковник підкреслив, що поліція разом із рідними несе біль цієї втрати, а також висловив щирі співчуття рідним та близьким поліцейських, що загинули під час службового завдання.

Видання Укрінформ писало, що на правоохоронців чекали в засідці, і коли ті вийшли з машини, злочинець відкрив вогонь з автомата. За словами обізнаного співрозмовника журналістів, усі кульові поранення було завдано в ділянку шиї, оскільки поліціянти були в шоломах і бронежилетах.

Що відомо про загибель правоохоронців у Черкаській області 27 січня?