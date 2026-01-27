Після цього він випадково впав та ще одним пострілом поранив себе. Про це повідомило ГУ Нацполіції в Запорізькій області.

Що відомо про стрілянину у Запоріжжі?

За даними поліції, хлопця довелося госпіталізувати. На місці події поліцейські встановлюють усі обставини ситуації та походження зброї.

Окрім цього, вирішується питання щодо правової кваліфікації події та внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

