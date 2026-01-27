Після цього він випадково впав та ще одним пострілом поранив себе. Про це повідомило ГУ Нацполіції в Запорізькій області.
Що відомо про стрілянину у Запоріжжі?
За даними поліції, хлопця довелося госпіталізувати. На місці події поліцейські встановлюють усі обставини ситуації та походження зброї.
Окрім цього, вирішується питання щодо правової кваліфікації події та внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Де ще за останній час трапилися стрілянини?
Раніше у Дніпрі чоловік напав з ножем на військовослужбовців ТЦК під час заходів оповіщення, поранивши двох із них. Один з військових здійснив постріли в повітря для затримання нападника, постраждалих госпіталізували, а поліція проводить слідчі дії.
Тоді як у селищі Рудно на Львівщині невідомий обстріляв мікроавтобус військовослужбовців ТЦК з травматичного пістолета та втік з місця злочину.
Окрім цього, у Міннеаполісі федеральні імміграційні агенти застрелили 37-річного Алекса Джеффрі Претті, що викликало протести та обурення місцевої влади. Президент США Дональд Трамп підтримав дії ICE, тоді як місцеві чиновники засудили федеральних агентів.