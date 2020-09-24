У мережі з'явилась інформація, що до вбивства журналіста Павла Шеремета міг бути причетний Максим Зотов. Чоловік заявив, що йому нібито погрожував колишній головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

Відповідну інформацію Зотов надав виданню "Весті".

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За словами Зотова, Матіос з підлеглими сильно тиснули на нього і його рідних, щоб останні "дали наклепницькі свідчення на адресу Клименко".

Підлеглі Матіоса особисто погрожували мені й описували ті "неприємності", які стануться зі мною, якщо я не дам свідчення. Оскільки я відмовився від цього, не виключаю, що ці особи також причетні й до появи на світло неправдивих свідчень Мацюк, а також журналістського розслідування, яке на них і ґрунтується,

– стверджує він.

Зотов додав, що готовий відповісти на всі питання слідства і що він "не має ніякого відношення до трагічних подій, які привели до загибелі журналіста Павла Шеремета". Також він повідомив, що вже звернувся до поліції із заявою про злочин Мацюк "у вигляді неправдивих свідчень".

Зверніть увагу! 24 канал не може ні підтвердити, ні спростувати інформацію, оприлюднену виданням "Весті".

Як версія про участь Зотова у справі Шеремета

22 вересня видання "Заборона" опублікувало розслідування про невідому версію вбивства Павла Шеремета.

про невідому версію вбивства Павла Шеремета. Згідно з розслідуванням, вимушена переселенка з Донецька Марина Мацюк на початку серпня 2016 року, менш ніж за місяць після вбивства Шеремета, звернулася до поліції та розповіла про те, що журналіста міг вбити її колишній знайомий, уродженець Донецька Максим Зотов.

на початку серпня 2016 року, менш ніж за місяць після вбивства Шеремета, та розповіла про те, що журналіста міг вбити її колишній знайомий, уродженець Донецька Максим Зотов. Вона розповіла, що Зотов зізнався у скоєному за день-два після загибелі журналіста. За даними видання, поліція не зацікавилася її свідченнями.

за день-два після загибелі журналіста. За даними видання, поліція не зацікавилася її свідченнями. У МВС у відповідь заявили, що Мацюк дійсно розповіла слідчим версію про Зотова, але під час перевірки її свідчення не підтвердилися. Водночас її чоловік Микола повідомив слідству, що у його дружини давній особистий конфлікт із Зотовим.

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