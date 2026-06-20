У Нідерландах затримали українця після нападу з ножем на ресторатора

Поліція Нідерландів затримала українця за збройний напад на людину в провінції Північний Брабант. Правоохоронці підозрюють його у скоєнні ще одного злочину.

Подробиці справи повідомляє видання Omroep Brabant.

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Що відомо про вбивство в Нідерландах?

У місті Бест розгорівся кримінальний скандал за участі 42-річного громадянина України. Його заарештували за напад з холодною зброєю на місцевого ресторатора Яна Верховена 10 квітня 2026 року. Власник закладу отримав ножові поранення.

Бійці групи швидкого реагування в той же день заарештували підозрюваного в сусідньому селі Мідделбеерс. Правоохоронці також висунули йому підозру у справі дворічної давнини, пов’язаної зі зникненням 36-річного Марка Яскульського з Дронтена, якого востаннє бачили 15 квітня 2024 року.

Нідерландські медіа повідомляють, що перед зникненням Яскульський мав піти на побачення, організоване через гей-додаток для знайомств Grindr. Згодом його велосипед виявили у воді, проте тіло чоловіка так і не знайшли. Слідство офіційно кваліфікує цю справу як насильницький злочин.

Що кажуть сусіди?

Підозрюваний переїхав до орендованого будинку в місті Мідделбеерс влітку 2024 року. Сусіди кажуть, що з першого дня його появи, їхнє життя перетворилось на кошмар. Чоловік не володів ані нідерландською, ані англійською мовами, не бажав мирно врегулювати конфлікти.

Зловмисник проколював шини автомобілів, підпалював сміттєві баки та займався вандалізмом у громадських місцях. Коли один із постраждалих сусідів написав заяву в поліцію, підозрюваний почав в нічний час стукати чоловікові у двері. За словами жертви, цей психологічний тиск довів його до нервового зриву, через що він був змушений звернутися за психологічною допомогою.

Місцева влада нічого не могла зробити, тож ситуація тривалий час залишалася безвихідною. Муніципалітет і соціальні служби знали про проблемного мешканця і неодноразово намагалися запропонувати йому підтримку та психологічну допомогу, проте більше нічого не робили для розв'язання проблеми.

Жителі Мідделбеерса зізнаються, що бояться повернення чоловіка. Правоохоронці заявили, що це навряд чи стане можливим у найближчому майбутньому через підозри у двох справах.