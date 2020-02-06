Вбивство пластичного хірурга Сотника в Києві: родина фігурувала у гучному скандалі в Донецьку
Вбивство пластичного хірурга Андрія Сотника в Києві поліція вважає замовним. Серед версій – зв'язки Сотника в його рідному Донецьку (лікар із сім'єю переїхав з окупованого міста в 2014 році до Києва). Ще одна версія пов'язана з фінансовою діяльністю Сотника – мовляв, хірург давав пацієнтам гроші в борг на дорогі косметичні процедури.
Сотник керував клінікою DMK Ukraine разом із дружиною Юлією (у дівоцтві – Борзих). Вся родина лікаря пов'язана з роботою у сфері медицини та бізнесу.
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Рідні хірурга стверджують, що жодних погроз на їхню адресу не надходило, як не було спірних питань у підприємництві. Однак насправді родина Сотника фігурувала в гучному скандалі в Донецьку ще в 2012 році. Про це писали місцеві ЗМІ, зокрема 062.ua.
Так, працівники поліклініки "Лікарсько-косметологічної лікарні" в Донецьку на вулиці Університетській із 29-річною історією зверталися з відкритим листом у пресу. В листі працівники поліклініки скаржилися на свавілля зі сторони власника приміщень комунальної лікарні "Легінь". Засновником лікарні був чоловік головної лікарки "Лікарсько-косметологічної лікарні" Олени Луніної – Микола Сотник, який є батьком Андрія Сотника.
Персонал розповідав про масові звільнення після того, як значну частину всього приміщення клініки продали (з 220 квадратних метрів залишилося 150), а також серйозно урізали оклади працівникам.
Тоді в ситуацію просили втрутитися міського голову Донецька, зверталися з позовом до суду, повідомляли про ситуацію СБУ, прокуратурі і навіть президентові.
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Матеріал 62.ua про скандал у Донецьку, в якому фігурувала родина Андрія Сотника
Матеріал 62.ua про скандал у Донецьку, в якому фігурувала родина Андрія Сотника
Матеріал 62.ua про скандал у Донецьку, в якому фігурувала родина Андрія Сотника
- Андрія Сотника застрелили кількома пострілами увечері 2 лютого в Києві на вулиці Саксаганського, 117 за кілька метрів від будинку хірурга.
- Відео моменту вбивства Сотника було опубліковане в мережі. На кадрах видно, що кілер прямував за хірургом і вистрілив у нього кілька разів, зокрема контрольний постріл був у голову.
- Після вбивства кілер вирвав із рук Сотника пакет і втік. Поліція розшукує вбивцю.