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      Вбивство пластичного хірурга Сотника в Києві: родина фігурувала у гучному скандалі в Донецьку

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      Хірург Андрій Сотник був убитий у Києві 2 лютого / svoi.city/

      Вбивство пластичного хірурга Андрія Сотника в Києві поліція вважає замовним. Серед версій – зв'язки Сотника в його рідному Донецьку (лікар із сім'єю переїхав з окупованого міста в 2014 році до Києва). Ще одна версія пов'язана з фінансовою діяльністю Сотника – мовляв, хірург давав пацієнтам гроші в борг на дорогі косметичні процедури.

      Сотник керував клінікою DMK Ukraine разом із дружиною Юлією (у дівоцтві – Борзих). Вся родина лікаря пов'язана з роботою у сфері медицини та бізнесу.

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      Рідні хірурга стверджують, що жодних погроз на їхню адресу не надходило, як не було спірних питань у підприємництві. Однак насправді родина Сотника фігурувала в гучному скандалі в Донецьку ще в 2012 році. Про це писали місцеві ЗМІ, зокрема 062.ua.

      Так, працівники поліклініки "Лікарсько-косметологічної лікарні" в Донецьку на вулиці Університетській із 29-річною історією зверталися з відкритим листом у пресу. В листі працівники поліклініки скаржилися на свавілля зі сторони власника приміщень комунальної лікарні "Легінь". Засновником лікарні був чоловік головної лікарки "Лікарсько-косметологічної лікарні" Олени Луніної – Микола Сотник, який є батьком Андрія Сотника.

      Персонал розповідав про масові звільнення після того, як значну частину всього приміщення клініки продали (з 220 квадратних метрів залишилося 150), а також серйозно урізали оклади працівникам.

      Тоді в ситуацію просили втрутитися міського голову Донецька, зверталися з позовом до суду, повідомляли про ситуацію СБУ, прокуратурі і навіть президентові.

      Дізнайтеся більше про Андрія Сотника: що відомо про лікаря, який втік від війни

      Андрій Сотник хірург вбивство Київ скандал у Донецьку
      Матеріал 62.ua про скандал у Донецьку, в якому фігурувала родина Андрія Сотника

      Андрій Сотник хірург вбивство Київ скандал у Донецьку
      Матеріал 62.ua про скандал у Донецьку, в якому фігурувала родина Андрія Сотника

      Андрій Сотник хірург вбивство Київ скандал у Донецьку
      Матеріал 62.ua про скандал у Донецьку, в якому фігурувала родина Андрія Сотника

      Що відомо про вбивство Андрія Сотника
      • Андрія Сотника застрелили кількома пострілами увечері 2 лютого в Києві на вулиці Саксаганського, 117 за кілька метрів від будинку хірурга.
      • Відео моменту вбивства Сотника було опубліковане в мережі. На кадрах видно, що кілер прямував за хірургом і вистрілив у нього кілька разів, зокрема контрольний постріл був у голову.
      • Після вбивства кілер вирвав із рук Сотника пакет і втік. Поліція розшукує вбивцю.
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини Донецька Медицина Вбивство Новини Києва Кримінальні новини Розслідування Скандал
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