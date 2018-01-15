Вбивство Ірини Ноздровської: ЗМІ дізнались нові деталі про роботу юристки

Вбита юристка Ірина Ноздровська працювала в громадській організації одного з соратників Міхеїла Саакашвілі.

Про це пише видання "Українська правда".

За інформацією медіа, Ірина працювала в громадській організації "Рух боротьби з корупцією". Цю організацію називає своєю Іван Лозовий, який є одним з трьох засновників цього руху та соратником Саакашвілі.

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При цьому Саакашвілі раніше повідомляв, що Ірина займалась його захистом.

Але адвокат Саакашвілі в коментарі "Українській правді" нічого про це розповісти не зміг.

За даними джерела ЗМІ, цим зв’язком Ноздровської з Саакашвілі пояснюється, чому поліція не почала розшук зниклої одразу, а згодом підняла всі можливі сили. Адже 29 грудня у правоохоронців була версія, що зникнення Ірини – це інсинуація.

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"Пам'ятаєте, у справі Саакашвілі оприлюднювали інформацію, що він обговорював з соратниками можливе своє зникнення для збурення ситуації в країні? Саме цього згодом і перелякалися в коридорах влади. Що жорстке вбивство юристки, яка довгий час боролася з правоохоронною системою у справі загибелі у ДТП своєї сестри, підніме суспільний гнів і призведе до масових протестів", – розповідає співрозмовник "Української правди".

Протест справді відбувся 2 січня біля приміщення поліції Київщини. Але продовження вулична акція не отримала. Тоді на акції помітили й інших соратників Саакашвілі.