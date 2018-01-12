Вбивство таксистки на Черкащині: поліція знайшла тіло і затримала вбивцю

У Черкасах правоохоронці знайшли тіло 41-річної водійки таксі Ірини Чуприни, яка зникла вночі 7 січня, та затримали її вбивцю.

Про це повідомив перший заступник голови в Національній поліції України В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

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"У результаті комплексу проведених заходів знайдений автомобіль жінки. Пізніше встановлений підозрюваний у скоєнні вбивства таксистки. Сьогодні, 12 січня, він був затриманий. Декілька годин тому знайдений труп потерпілої в лісосмузі", – заявив він.

За словами правоохоронця, вбивця зізнався у скоєному.

20-річний покидьок при скоєнні вбивства, з його слів, "був дуже п’яним та зарізав жінку ножем,

– додав Аброськін.



Тіло потерпілої знайшли у лісосмузі у Черкасах

Нагадаємо, на Черкащині зникла водійка таксі Ірина Чуприна, а згодом було знайдено її пограбовану машину. Крім того, у ЗМІ з’явилася інформація, що жінку все ж знайшли мертвою, однак у поліції її спростували.



Згодом, друзі таксистки у мережі розповідали, що її тіло знайшли у річці Тясмин у місті Сміла Черкаської області.