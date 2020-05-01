Вбивство у Харкові: сусіди розповіли ЗМІ про гулянку у будинку

Жінка, яку підозрюють у вбивстві дівчини у Харкові, напередодні приймала гостей. Сусіди розповідають, що 29 квітня у її дочки був день народження, дівчині виповнилося 13 років.

На нібито святкування зібралася компанія, були гуляння, розповідають сусіди, пише "КП в Україні".

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Кажуть, що у дитини 29 квітня день народження був, що компанія приходила, але що там сталося, не знаю. Люди зараз дуже багато говорять, але де істина,

– розповіла сусідка.

Вона також зазначила, що дівчина була дуже спокійною та висловила свій жаль через її смерть. У поліції не підтвердили інформацію про день народження загиблої.

Сусіди сподіваються, що правоохоронцям вдасться розслідувати трагічний інцидент. "Хочеться правди. Якщо вона (мати дівчинки – 24 канал) винна, то хочеться, щоб її покарали строго. Якщо винен хтось інший, щоб його скоріше знайшли, – зазначає інша сусідка.

Люди побоюються за життя та безпеку своїх близьких, дітей, онуків.

Жорстоке вбивство дитини в Харкові: деталі