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      Вбивство у Харкові: сусіди розповіли ЗМІ про гулянку у будинку

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      Вбивство у Харкові: сусіди розповіли про гулянку у будинку
      Вбивство у Харкові: сусіди розповіли про гулянку у будинку / Телеграм ВЕХА

      Жінка, яку підозрюють у вбивстві дівчини у Харкові, напередодні приймала гостей. Сусіди розповідають, що 29 квітня у її дочки був день народження, дівчині виповнилося 13 років.

      На нібито святкування зібралася компанія, були гуляння, розповідають сусіди, пише "КП в Україні".

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      Кажуть, що у дитини 29 квітня день народження був, що компанія приходила, але що там сталося, не знаю. Люди зараз дуже багато говорять, але де істина,
      – розповіла сусідка.

      Вона також зазначила, що дівчина була дуже спокійною та висловила свій жаль через її смерть. У поліції не підтвердили інформацію про день народження загиблої.

      Сусіди сподіваються, що правоохоронцям вдасться розслідувати трагічний інцидент. "Хочеться правди. Якщо вона (мати дівчинки – 24 канал) винна, то хочеться, щоб її покарали строго. Якщо винен хтось інший, щоб його скоріше знайшли, – зазначає інша сусідка.

      Люди побоюються за життя та безпеку своїх близьких, дітей, онуків.

      Жорстоке вбивство дитини в Харкові: деталі

      • 30 квітня у Харкові правоохоронці затримали 38-річну жінку. 
      • Вона оголена йшла вулицею. В одній руці тримала пакет з відрізаною головою дитини, в іншій – ніж.
      • Жінка разом із донькою і братом жила у селі Подвірки.
      • Саме брат вранці 30 квітня звернувся до поліції та повідомив, що у сусідній кімнаті виявив обезголовлене тіло неповнолітньої племінниці.
      • На момент затримання жінка була тверезою. Окрім того, вона не перебувала на обліку у психіатричній лікарні та не мала довідок про проблеми з психічним здоров’ям.
      • Сусіди в селі відгукуються про неї добре, називають адекватною.
      • Правоохоронці відкрили справу за статтею про умисне вбивство. Вона передбачає позбавлення волі від десяти років до довічного.
      • На час досудового розслідування суд помістив Тетяну під варту на 2 місяці без права внесення застави.
      Автор: Северин Трач
      Теги: Жертви Діти і неповнолітні Новини України Вбивство дитини у Харкові Новини Харкова
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