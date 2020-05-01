Вбивство у Харкові: сусіди розповіли ЗМІ про гулянку у будинку
Жінка, яку підозрюють у вбивстві дівчини у Харкові, напередодні приймала гостей. Сусіди розповідають, що 29 квітня у її дочки був день народження, дівчині виповнилося 13 років.
На нібито святкування зібралася компанія, були гуляння, розповідають сусіди, пише "КП в Україні".
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Кажуть, що у дитини 29 квітня день народження був, що компанія приходила, але що там сталося, не знаю. Люди зараз дуже багато говорять, але де істина,
– розповіла сусідка.
Вона також зазначила, що дівчина була дуже спокійною та висловила свій жаль через її смерть. У поліції не підтвердили інформацію про день народження загиблої.
Сусіди сподіваються, що правоохоронцям вдасться розслідувати трагічний інцидент. "Хочеться правди. Якщо вона (мати дівчинки – 24 канал) винна, то хочеться, щоб її покарали строго. Якщо винен хтось інший, щоб його скоріше знайшли, – зазначає інша сусідка.
Люди побоюються за життя та безпеку своїх близьких, дітей, онуків.
Жорстоке вбивство дитини в Харкові: деталі
- 30 квітня у Харкові правоохоронці затримали 38-річну жінку.
- Вона оголена йшла вулицею. В одній руці тримала пакет з відрізаною головою дитини, в іншій – ніж.
- Жінка разом із донькою і братом жила у селі Подвірки.
- Саме брат вранці 30 квітня звернувся до поліції та повідомив, що у сусідній кімнаті виявив обезголовлене тіло неповнолітньої племінниці.
- На момент затримання жінка була тверезою. Окрім того, вона не перебувала на обліку у психіатричній лікарні та не мала довідок про проблеми з психічним здоров’ям.
- Сусіди в селі відгукуються про неї добре, називають адекватною.
- Правоохоронці відкрили справу за статтею про умисне вбивство. Вона передбачає позбавлення волі від десяти років до довічного.
- На час досудового розслідування суд помістив Тетяну під варту на 2 місяці без права внесення застави.