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      Вбивство журналіста в Словаччині: підозрювані назвали замовника

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      Вбивство журналіста в Словаччині: підозрювані назвали замовника
      Вбивство журналіста в Словаччині: підозрювані назвали замовника / hromadske.ua

      Поміж 22 та 25 лютим у Словаччині застрелили 27-річного журналіста-розслідувача Яна Кучака та його дівчину. Підозрювані повідомили, що їх найняла колега найбагатшого бізнесмена Словаччини Маріана Кочнера.

      Підозрювані у вбивстві словацького журналіста Яна Кучака та його нареченої Мартіни Кушнірової відвідували будинок журналіста сім разів до вбивства, повідомили журналісти проекту з розслідування корупції та організованої злочинності.

      Читайте також: Вбивство журналіста в Словаччині: поліція затримала італійського мафіозі

      Підозрювані дали свідчення, що їх найняла колега найбагатшого бізнесмена Словаччини Маріана Кочнера. Він не був звинувачений у вчиненні злочину. Крім того, бзнесмен відмовився коментувати нові дані.

      Замовник заплатив за вбивство Яна Кучака мінімум 70 тисяч євро. Вбити планували тільки Кучака. Його наречена Мартіна Кушнірова виявилася випадковою жертвою.

      Що трапилося з Яном Кучаком та Мартіною Кушніровою? Поміж 22 та 25 лютим у Словаччині застрелили 27-річного журналіста-розслідувача Яна Кучака та його дівчину. Їхні тіла знайшли у будинку в населеному пункті Велка Мача неподалік міста Трнава. Ян Куцяк став першим убитим журналістом в Словаччині за всю історію існування держави. Ймовірним мотивом вбивства стала його професійна діяльність. Адже Куцяк працював над розслідуванням можливої причетності італійської мафії до махінацій із субсидіями ЄС на сході Словаччини. Через це у Словаччині відбулися наймасовіші за останні 28 років мітинги.

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      Теги: Журналісти Кримінальні новини Словаччина Жертви ЗМІ Розслідування
      Джерело: 24 Канал
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