Люди вдруге за день вийшли на вулиці: у Києві, Львові та Луцьку протестують через Федорова

У Києві, Львові та Луцьку вдруге за день відбулися акції протесту через ситуацію навколо відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони. Учасники виступають проти рішення не пропонувати його кандидатуру повторно та закликають владу продовжити започатковані ним зміни.

У столиці мітингувальники також вимагають, щоб Верховна Рада повернулася до роботи та розглянула питання щодо керівництва Міноборони. Про це пише 24 Канал.

Де проходять мітинги?

У кількох містах України 16 липня люди вдруге за день вийшли на акції протесту через рішення не повертати Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Зокрема, мітинги проходять у Києві, Львові та Луцьку.