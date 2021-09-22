Путинскую Россию в очередной раз официально признали страной-террористом, которая уничтожает своих политических оппонентов с помощью химического оружия. Причем сделали это сразу по 2 громким делам. И, исходя из этого, похоже, что британцы после выхода из ЕС решили наконец самостоятельно наказать путинскую шайку за их преступления на своей территории.

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ЕСПЧ вынес решение в деле Литвиненко

Европейский суд по правам человека 21 сентября вынес окончательное решение по делу об отравлении радиоактивным полонием критика Кремля Александра Литвиненко в Лондоне, еще в далеком 2006 году.

В постановлении суда говорится, в результате публичного расследования, проведенного в Великобритании в 2016 году, было установлено, что убийство Литвиненко было совершено бывшим телохранителем КГБ Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном – бизнесменом и бывшим агентом КГБ.



Александр Литвиненко / Фото Getty Images

Что важно, британское расследование показало, что Путин не просто знал о зверском убийстве своего критика, но и одобрил этот акт возмездия. Хотя в самом Кремле годами отрицали свою причастность к убийству. Там заявляли, что проведут собственное расследование, но это закончилось ничем.

Более того, сами убийцы – Луговой и Ковтув – всегда заявляли, что они не причастны к убийству. В итоге ЕСПЧ постановил, что Россия не провела эффективное расследование дела и не обеспечила привлечение к ответственности двух убийц.

Поэтому суд фактически согласился с выводами британского расследования, постановив, что Луговой и Ковтун при отравлении Литвиненко действовали не самостоятельно, а исполняли волю путинской верхушки, являясь их агентами.

Кроме того, суд учел и тот факт, что Кремль отказался сотрудничать в расследовании, а также то, что Россия так и не смогла предоставить доказательств своей непричастности к отравлению. И это решение очень показательное. Ведь вместо того, чтобы привлечь к ответственности убийц, Кремль их наоборот наградил и всячески защищал.

Обратите внимание! ФСБшник Луговой за убийство Литвиненко получил место в партии ЛДПР, и уже в 2007 году был избран в Госдуму. Тем самым он получил иммунитет от уголовного преследования. В 2014 году его официальный доход составил около 30 миллионов рублей в год. Сколько он получил неофициально – остается только догадываться.

Но отрицание своей вины со стороны Кремля продолжается и сегодня. По решению ЕСПЧ, власть России обязана выплатить супруге Литвиненко Марии Картер 100 тысяч евро в качестве компенсации морального ущерба и еще 22,5 евро как компенсацию судебных издержек.

Но вместо этого в Кремле уже заявили, что им плевать на решения ЕСПЧ, они их не признают.

Что известно об отравлении Александра Литвиненко

Литвиненко умер в Лондоне осенью 2006 года. По результатам британских следователей, его отравили полонием-210, редким радиоактивным изотопом, за критику путинского режима.

Литвиненко долгие годы работал в ФСБ, где дослужился до чина подполковника. Но он стал критиком российских властей, и в 2000 году бежал в Великобританию, опасаясь за свою безопасность. Незадолго до смерти он получил британское гражданство.

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Литвиненко изобличал коррупцию в рядах ФСБ как раз в тот период, когда его возглавлял Путин. Кроме того, он раскрыл причастность путинской ФСБ к терактам в России, в частности к подрыву домов в Москве в 1999 году.

И вот британское следствие пришло к выводу, что отравление Литвиненко было актом возмездия со стороны главы ФСБ Николая Патрушева и лично Владимира Путина.

Джонсон требует от России выдать преступников по делу Скрипалей

Но на этом британцы не остановились, и продвинулись еще в одном расследовании отравления. Компанию агентам российской разведки Петрову и Баширову, которые ездили смотреть на солсберецкие шпили, составит еще один агент разведки – Денис Сергеев.

Прокуратура Великобритании заявила, что у них достаточно доказательств, чтобы обвинить еще одного сотрудника российской военной разведки в отравлении нервно-паралитическим веществом Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018 году в Солсбери.



Агенты российской разведки Александр Петров и Руслан Баширов / Фото Getty Images

Более того, оказалось, что именно Сергеев руководил операцией по устранению критика Путина. Именно он отдавал приказ о нападении Петрову и Баширову. Но, к сожалению, предъявить обвинение лично Сергееву британцы не могут, так как сначала его нужно арестовать. А его, как известно, прячет у себя Кремль.

Тем не менее, британцы считают, что и приказ отравить Скрипаля отдавал лично Путин. И вот теперь премьер-министр Великобритании Борис Джонсон требует от России выдать им преступников.

Великобритания и США могут готовить новый удар по Кремлю

А теперь самое интересное. Ни для кого не секрет, что Великобритания сейчас как никогда сблизилась с США. А те, в свою очередь, ввели санкции за отравление Алексея Навального на основании закона о нераспространении химического и биологического оружия.

Этот закон гласит, что администрация Байдена каждые 3 месяца обязана ужесточать эти санкции, если виновник, то есть Россия, не признает свою вину и не устранит объекты производства химического оружия.

Так как Кремль свою вину не признаёт, Белый дом уже в ближайшее время будет вынужден прибегнуть к новому пакету санкций.

Британцы всегда выступали в унисон с санкционным давлением американцев. Поэтому вполне вероятно, что прямо сейчас Великобритания и США готовят новый удар по Кремлю как раз за использование химического оружия против своих оппонентов.

А новые результаты расследования отравления Скрипалей и решение ЕСПЧ по делу Литвиненко будут только кстати, чтобы эти санкции сделать более ощутимыми.

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