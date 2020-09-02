Збройні сили Російської Федерації залишаються великим колгоспом, який можна і потрібно бити. Далі – оригінал російською.

Разбор видео показательных стрельб новейших танков с лучшими танковыми экипажами ВС РФ 24 августа 2020 г.

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Главред российского журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, полковник-танкист в отставке, написал о стрельбах так: "Хотелось бы это развидеть, но увы. Лучшие танки, лучшие экипажи на публичном показе боевых возможностей российского оружия и такой ужас".

Результаты стрельб

На полигон Алабино для "динамического показа" пусков ракет "Рефлекс" было направлено 16 танков отборных российских соединений с лучшими экипажами. Задача выполнялась в простых метеоусловиях, без помех, взводы по 4 машины в каждом должны были выехать на позиции и произвести пуски танковых управляемых ракет "Рефлекс" в условиях отличной видимости на дальность в 2400-2700 метров, что для применения управляемых ракет является нормальной дистанцией боя.

В результате из 16 танков, вышедших на рубеж, цели сумели поразить всего 7 российских экипажей!

Какие выводы по армии РФ: что интересно для Украины:

1. Уровень боеспособности российской армии очень невысок. Качество техники при этом имеет второстепенное значение. Очевидно, что практики применения управляемых ракет в 27-й бригады и 4-й дивизии нет, экипажи получил дорогостоящее оружие, но не умеют его применять. Так что тем, кто рассказывает про большую российскую армию, которой Украины якобы не может сопротивляться в случае большого вторжения – смотреть обязательно. ВС РФ остаются большим колхозом, который можно и нужно бить.

2. Единых стандартов подготовки в ВС РФ нет – в разных соединениях результаты резко отличаются. Подготовка к поражению целей первым выстрелом в российской армии совершенно неудовлетворительная. В реальном бою, при угрозе ответного огня, помехах, на пересеченной местности, ограниченном времени, количество попаданий было бы еще меньше.

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Очевидно, что многие российские танкисты к действиям в стрессовых ситуациях не готовы вообще.

3. Однако проведение танковых стрельб в прямом эфире и публикация такой информации, на мой взгляд, в целом является правильным решением российского командования. Теперь реальный уровень боеспособности заметен всем, и это может стать стимулом для изменений.

К сожалению, в Украине такого уровня маневров с освещением в прямом эфире результатов стрельб не проводится, а ведь это стоит делать. Когда там наши танкисты последний раз "Комбатами" стреляли? В ВСУ не определена современная доктрина ведения боевых действий, не определены современные критерии боеспособности и боеготовности. Российский опыт соревнований между различными соединениями по определенным типовым задачам, только с моделированием боевых ситуаций, заслуживает изучения, а не только насмешек.

4. В современном мире давно устарел подход сравнивать армии по качеству и стоимости боевой техники. А ведь в Украине по-прежнему реформу армии большинство руководителей рассматривают только как процесс закупки новых дорогостоящих видов вооружений. А надо сравнивать также качество боевой подготовки, число снарядов и топлива, средства, которые на ее выделяют, надо сравнивать качество личного состава и средства, которые выделяются для долгосрочной занятости профессионалов в войсках, сохранения боевого опыта.

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Воины – это не взаимозаменяемые детали! Незаменимые – есть!

Потому что сама по себе суперсовременная техника в бою ничего не стоит, с таким уровнем подготовки как показали лучшие экипажи двух российских соединений в Алабино, их вполне могут выбить в бою давно устаревшие Т-64БВ если они хорошо освоены, а личный состав имеет высокий уровень подготовки и мотивацию.