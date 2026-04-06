Новини світу У Німеччині знайшли контейнер із надписом "Полоній" під час "полювання" за великодніми яйцями
6 квітня, 15:07
Оновлено - 15:09, 6 квітня

Владислав Кравцов
Основні тези
  • У Німеччині під час пошуків великодніх яєць знайшли контейнер з написом "Полоній 210", але попередні вимірювання не виявили радіації.
  • Знахідка викликала масштабну операцію з понад 130 працівниками екстрених служб, але територію згодом знову відкрили для громадськості.

Під час пошуку пасхальних яєць у католицький Великдень, 5 квітня, у німецькій землі Баден-Вюртемберг двоє чоловіків натрапили на невеликий контейнер з написом "Полоній 210". Це радіоактивна речовина.

Про це пише Spiegel.

Що відомо про знахідку, яку виявили у Німеччині під час Великодня?

Контейнер із надписом "Полоній 210" знайшли на околиці міста Фаїнген-ан-дер-Енц. Його точний вміст наразі невідомий. Міністерство охорони навколишнього середовища забрало пляшку для подальшого дослідження.

 Керівник районної пожежної служби розповів, що контейнер виглядав справжнім і мав спеціальне маркування. Відносно велика вага пляшки також вказувала на наявність зазначеної речовини. 

Проте попередні вимірювання на місці не зафіксували ознак радіації, а чоловіки, що знайшли пляшку, залишилися неушкодженими. 

Знахідка спричинила масштабну операцію: понад 130 працівників екстрених служб – пожежників, поліції та фахівців із радіаційного захисту і небезпечних матеріалів – оточили територію. Пізніше її знову відкрили для громадськості. 

"Полоній 210" – радіоактивна речовина відома тим, що у 2006 році в Лондоні нею отруїли колишнього офіцера ФСБ та політичного емігранта Олександра Литвиненка – ймовірно, за участі російських спецслужб.

У Німеччині на Великдень сталася трагедія

  • У Німеччині під час пошуку пасхальних яєць на католицький Великдень, 5 квітня, загинули троє людей, коли на них впало дерево. Серед загиблих було немовля.

  • Ще одна 18-річна дівчина отримала серйозні травми, але зараз її життю нічого не загрожує. Причиною падіння дерева, ймовірно, стали сильні пориви вітру. 