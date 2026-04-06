У Німеччині знайшли контейнер із надписом "Полоній" під час "полювання" за великодніми яйцями

Під час пошуку пасхальних яєць у католицький Великдень, 5 квітня, у німецькій землі Баден-Вюртемберг двоє чоловіків натрапили на невеликий контейнер з написом "Полоній 210". Це радіоактивна речовина.

Про це пише Spiegel.

Що відомо про знахідку, яку виявили у Німеччині під час Великодня?

Контейнер із надписом "Полоній 210" знайшли на околиці міста Фаїнген-ан-дер-Енц. Його точний вміст наразі невідомий. Міністерство охорони навколишнього середовища забрало пляшку для подальшого дослідження.

Керівник районної пожежної служби розповів, що контейнер виглядав справжнім і мав спеціальне маркування. Відносно велика вага пляшки також вказувала на наявність зазначеної речовини.

Проте попередні вимірювання на місці не зафіксували ознак радіації, а чоловіки, що знайшли пляшку, залишилися неушкодженими.

Знахідка спричинила масштабну операцію: понад 130 працівників екстрених служб – пожежників, поліції та фахівців із радіаційного захисту і небезпечних матеріалів – оточили територію. Пізніше її знову відкрили для громадськості.

"Полоній 210" – радіоактивна речовина відома тим, що у 2006 році в Лондоні нею отруїли колишнього офіцера ФСБ та політичного емігранта Олександра Литвиненка – ймовірно, за участі російських спецслужб.

