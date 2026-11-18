На тлі неминучого колапсу Москви світ обговорює зовсім інші речі: не вигаданий поділ зон впливу за участю Кремля, а дерибан ресурсів самої Російської Федерації. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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Китайський протокол і Путін на підборах

Показовим є те, як Путіна зустріли в китайському Шеньчжені. Якщо до Дональда Трампа Сі Цзіньпін виходить особисто до трапа літака, то для кремлівського ватажка виставили чиновника "третього справа в четвертому ряду". Ба більше, китайці навмисно підібрали людину, яка вища за Путіна на півтори голови.

На Сході церемоніал і деталі мають вирішальне значення. Китайці чудово знають про всі пунктики Путіна: як штатні фотографи намагаються ліпити з нього гіганта і скільки сантиметрів він підкладає собі під підбори. Цей прийом – свідомий дипломатичний ляпас. Йому чітко показують: ти прохач, твій статус обнулено. І хоч які підбори він натягуватиме, образу "мачо" більше немає – лишилося тільки приниження.

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Саміт у Шеньчжені: ділитимуть не світ, а Росію

Усі заяви Путіна про те, що Росія нібито входить до переліку провідних економік, а її маркетплейси демонструють неймовірний прорив, – це дуболомна маніпуляція. Чим торгують ці російські майданчики? Виключно китайськими товарами.

Китай повністю окупував ринок Росії і продає промислову продукцію за цінами, значно вищими, ніж у себе вдома чи на зовнішніх ринках, бо росіянам просто нікуди дітися. Пекін за копійки викачує нафту й газ, а назад збуває дорогі товари. А розповіді про "десятивідсоткове зростання" за незрозумілий період – це маніпуляції з курсом рубля та приховування реальної інфляції.

На зустрічах у Шеньчжені трьом лідерам насправді немає про що говорити. Трампу із Сі Цзіньпіном є що обговорювати, а от формату на трьох не існує – немає спільних точок опори ні щодо ядерної зброї, ні щодо України.

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Росіяни намагаються продати віртуальний доступ до рідкоземельних металів в Арктиці, сподіваючись, що ніхто не бачить їхньої слабкості. Насправді США та Китай на таких перемовинах уже придивляються, як ділити російську спадщину після падіння режиму, щоб американці не віддали Китаю всі смачні шматки.

Міфи про нафтові надприбутки та шантаж Кіма

Смішно чути й спекуляції про те, що Москва нібито заробила мільярди на дизельному пальному. Повантажити дизель на танкери – це одне, а от знайти покупця – зовсім інше. Ніхто не хоче брати токсичне паливо без величезного дисконту. Росіянам доведеться скидати ціну на 30–40%, якщо не вдвічі, та ще й доплачувати, аби цей дизель хтось забрав. Тим часом Путіна успішно доїть і Кім Чен Ин, вибивши з Кремля близько 30 мільярдів доларів на свої курорти. Династія Кімів роками робить одне й те саме: лякає божевіллям, збиває гроші з Москви і будує за них розкішні бази.

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Кримський міст: валіза без ручки і питання симетрії

Поки Путін битиметься головою об стіну, руйнуючи залишки Росії, ми методично вибиваємо його головну артерію – Кримський міст. Коли в конструкцію прилітає ракета з бойовою частиною в одну тонну, це струшує всю опору моста. Автомобільна гілка мала фундаментальне значення, адже після ударів по нафтопереробці та поромах паливо туди тягали саме автотранспортом, навіть дрібними партіями по двісті літрів. Тепер перевезти пальне і провізію стає майже неможливо.

Крим остаточно перетворюється на класичну валізу без ручки. Евакуацію провести вони не можуть через страх зганьбитися, а постачати пальне й електрику нічим. Спроба гнати колони в обхід через Чонгар – це прямий подарунок українським операторам дронів. Наші сили безпілотних систем із задоволенням відправлять усю цю техніку в останню путь. Що ж до залізничної гілки мосту, де окупанти ще намагаються ганяти окремі вагони, то її доля вирішена. Ми обов'язково її доб'ємо.

Українці – естетично розвинена нація, і для абсолютної симетрії та справедливого задоволення Кримський міст має зникнути повністю.