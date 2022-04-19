Дніпропетровська ОВА вирішила скасувати комендантську годину на ніч Великодня. Втім, деякі обмеження таки діятимуть.

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Святкування Великодня на Дніпропетровщині

У ніч з 23 на 24 квітня на території Дніпропетровської області скасовано комендантську годину. Разом з тим категорично забороняється розпивати алкогольні напої у громадських місцях.

Поліція патрулюватиме вулиці у посиленому режимі та буде карати порушників. Також повідомляється, що у святкову ніч працюватимуть освітлення та громадський транспорт.

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