Велопатруль у Львові: що поліцейські думають про роботу на велосипедах

Вузенькі вулички Львова відтепер патрулюватимуть поліцейські на велосипедах. Це вже 12 місто, де почали працювати велопатрулі.

Перш ніж пересадити правоохоронців на двоколісні, провели навчання. П'ять днів експерти з Канади вчили будові велосипеда та особливостей патрулювання на такому виді транспорту. І під кінець поліцейських-велосипедистів передали в руки колезі із Києва.

Читайте також: У Харкові патрульна в’їхала в авто, яке сама зупинила

"Мій курс відбувався три тижні. Спочатку це було навчання навичок інструкторства, і потім два тижні практики. Приїжджали патрульні зі всієї України у групах по 22 людини, і ми їх готували з нашими колегами з Канади. Зокрема, робота в натовпі, супроводи в колонах, все, що у специфіці роботи поліції", – зазначив інструктор велопатрулів Назар Прінь.

Поки на двоколісні пересіли десятеро поліцейських у Львові.

"Ми зможемо бути там, де рідко буває автопатруль та піший – це парки, віддалені території", – наголосив поліцейський Михайло Лічкун.

Патрульні впевнені, що на велосипедах працюватиметься комфортно, вони так будуть ближчими до людей.

Хотілося бути ближче до народу. Більше, може, спілкування. Можливо, люди зрозуміють більше нас. Можливо, якісь запитання виникнуть. Бо коли в автопатрулі ми на завдання їдемо, то так не можемо зупинитися будь-де на дорозі і поспілкуватися,

– сказала інспекторка патрульної поліції Ольга Шебатура.

За словами координатора місцевого представництва Консультативної місії Європейського Союзу Матса Люнгвальда, велопатрулі – справді зручно. Саме від місії поліція отримала форму та велосипеди. Єдиною перешкодою може бути погода. Взимку на двоколісних не поїздиш.

"Ця практика у Європі зростає з кожним днем, загалом. Але знаєте, вона дуже сезонна. Ви ж не можете їздити на велосипеді, коли захочете", – зауважив Люнгвальд.

Читайте також: У Києві сталася стрілянина: фото з місця інциденту (18+)

Оскільки велосипедів поки лише 10, то у мерії готові підхопити ініціативу і закупити ще.

Я переконаний, що ідея велопатрулів дасть новий поштовх і, можливо, з'являться бажаючі йти в поліцію і бути у велополіції. Місто зі своєї сторони готове максимально долучитися до цього процесу, необхідну кількість велосипедів ми готові докупити, доукомплектувати,

– наголосив міський голова Львова Андрій Садовий.

Велопатруль працюватиме у теплу пору року з 9 години ранку до 18 години вечора.