Генпрокурорка Ірина Венедіктова переїхала до будинку, що на балансі Держуправління справами, з міркувань безпеки. Венедіктова запевняє, що довго у цьому помешканні не затримається.

Генпрокурорка переїхала тимчасово

Очільниця Офісу Генпрокурора планує покинути будинок вже через кілька днів. Про це Венедіктова повідомила на своїй сторінці у фейсбуці.

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Переїзд у цей будинок – тимчасовий захід і перебралася я туди зовсім не тому, що я дуже хотіла поліпшити свої житлові умови. Так було необхідно вчинити в той конкретний момент часу і пов'язаний цей момент був виключно з міркуваннями безпеки,

– написала Венедіктова.

Проживання у будинку запланували на кілька місяців

Генпрокурорка повідомила, що спостерігає за спробами медіа "підігріти" цю тему. Ба більше, журналісти навіть пробували проникнути на територію, або зняти її з дронів.

"Розмір орендної плати я не встановлювала, а отримавши пропозицію, просто з нею погодилася, прекрасно розуміючи, що моє перебування у цьому будинку займе лише декілька місяців, не більше. Жодних інших пропозицій я не шукала", – повідомила Венедіктова.

Венедіктова за необхідності внесе доплату за оренду

Раніше, як каже генпрокурорка, вона ніколи не мешкала у державних будинках, тому досвіду оренди такого житла у неї немає.

Якщо виявиться, що в питанні формування орендної плати не все так однозначно і вона могла бути встановлена на вищому рівні, я негайно сама за своєю особистою ініціативою внесу необхідну доплату, щоб не залишити навіть тінь сумніву в цьому чутливому для суспільства питанні,

– наголосила генпрокурорка.

Через резонанс, який викликав її переїзд, Венедіктова пообіцяла покинути будинок ДУС всього через кілька днів.

Що відомо про переїзд Венедіктової: