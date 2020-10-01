Венедіктова про переїзд до державної резиденції: це був вимущений захід
Генпрокурорка Ірина Венедіктова переїхала до будинку, що на балансі Держуправління справами, з міркувань безпеки. Венедіктова запевняє, що довго у цьому помешканні не затримається.
Генпрокурорка переїхала тимчасово
Очільниця Офісу Генпрокурора планує покинути будинок вже через кілька днів. Про це Венедіктова повідомила на своїй сторінці у фейсбуці.
Детально Венедіктова переїхала до президентської резиденції у Пущі-Водиці: що про це відомо
Переїзд у цей будинок – тимчасовий захід і перебралася я туди зовсім не тому, що я дуже хотіла поліпшити свої житлові умови. Так було необхідно вчинити в той конкретний момент часу і пов'язаний цей момент був виключно з міркуваннями безпеки,
– написала Венедіктова.
Проживання у будинку запланували на кілька місяців
Генпрокурорка повідомила, що спостерігає за спробами медіа "підігріти" цю тему. Ба більше, журналісти навіть пробували проникнути на територію, або зняти її з дронів.
"Розмір орендної плати я не встановлювала, а отримавши пропозицію, просто з нею погодилася, прекрасно розуміючи, що моє перебування у цьому будинку займе лише декілька місяців, не більше. Жодних інших пропозицій я не шукала", – повідомила Венедіктова.
Венедіктова за необхідності внесе доплату за оренду
Раніше, як каже генпрокурорка, вона ніколи не мешкала у державних будинках, тому досвіду оренди такого житла у неї немає.
Якщо виявиться, що в питанні формування орендної плати не все так однозначно і вона могла бути встановлена на вищому рівні, я негайно сама за своєю особистою ініціативою внесу необхідну доплату, щоб не залишити навіть тінь сумніву в цьому чутливому для суспільства питанні,
– наголосила генпрокурорка.
Через резонанс, який викликав її переїзд, Венедіктова пообіцяла покинути будинок ДУС всього через кілька днів.
Що відомо про переїзд Венедіктової:
- Про те, що Венедіктова поселилась в державній резиденції у Пущі-Водиці, повідомив нардеп Гео Лерос.
- Він зазначив, що генпрокурорка платить менше третини від необхідної суми, решта коштів бере з бюджету.
- Згідно з оприлюдненим документом, генпрокурор щомісячно сплачує за шестикімнатну резиденцію 64 тисячі гривень. Втім, у кошторисі держбюджету на утримання маєтку передбачено 163 тисячі гривень щомісячних витрат.
- Для переїзду, інформував телеграм-канал PavloskyNews, Венедіктова нібито звернулася до прем'єра Дениса Шмигаля з проханням затвердити постанову, яка дозволяла б їй офіційно жити в держрезиденції.