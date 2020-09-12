У Державному бюро розслідувань продовжують провадження у справі щодо "плівок Єрмака". Наразі слідство перебуває на стадії проведення експертиз.

Усіх людей, про яких було заявлено і голоси яких нібито звучали на плівках, у ДБР вже допитали. Про це генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила в інтерв'ю Shuster online.

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Щодо ДБР, то зараз тривають експертизи, наскільки плівки змонтовані – не змонтовані, наскільки можна ідентифікувати голоси. Допити всіх людей, про яких було заявлено, і які звучали на плівках, вже були здійснені,

– розповіла Венедіктова.

Генпрокурорка також наголосила, що не втручається у роботу НАБУ і не знає, на якому етапі наразі перебуває їхня робота у справі про "плівки Єрмака".

З огляду на те, що немає публічної інформації, думаю, що вони так само зараз у стані експертиз. Тому чекатимемо, як розгортатиметься слідство, – поділилася Венедіктова.

Що відомо про "плівки Єрмака"