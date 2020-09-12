Венедіктова про "плівки Єрмака": допити вже завершені
У Державному бюро розслідувань продовжують провадження у справі щодо "плівок Єрмака". Наразі слідство перебуває на стадії проведення експертиз.
Усіх людей, про яких було заявлено і голоси яких нібито звучали на плівках, у ДБР вже допитали. Про це генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила в інтерв'ю Shuster online.
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Щодо ДБР, то зараз тривають експертизи, наскільки плівки змонтовані – не змонтовані, наскільки можна ідентифікувати голоси. Допити всіх людей, про яких було заявлено, і які звучали на плівках, вже були здійснені,
– розповіла Венедіктова.
Генпрокурорка також наголосила, що не втручається у роботу НАБУ і не знає, на якому етапі наразі перебуває їхня робота у справі про "плівки Єрмака".
З огляду на те, що немає публічної інформації, думаю, що вони так само зараз у стані експертиз. Тому чекатимемо, як розгортатиметься слідство, – поділилася Венедіктова.
Що відомо про "плівки Єрмака"
- 29 березня нардеп Гео Лерос опублікував плівки, на яких брат Андрія Єрмака – Денис – нібито обговорює призначення певних осіб на ті чи інші державні посади за хабарі.
- Згодом Денис Єрмак погодився, що на відео Лероса саме він, однак заявив, що у ході розмов не було жодних порушень закону.
- У САП розпочали кримінальне провадження – за заявою Лероса.
- У ДБР розпочали провадження за заявою Єрмака, який звинуватив Лероса у шахрайстві.
- Офіс генпрокурора також розпочав провадження проти Лероса.