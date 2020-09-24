Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова вирішила скоротити посаду одного зі своїх заступників, яку обіймав Андрій Любович. Раніше в них виник конфлікт через ситуацію з Окружним адмінсудом Києва.

Інформацію про скрочення посади Андрія Любовича сам прокурор підтвердив у коментарі "Українській правді". Цікаво ДБР не очолив адвокат Януковича: новим виконувачем обов'язків директора став Сухачов Попри скорочення посади, самого Любовича з Офісу генпрокурора не звільняли. Втім наразі невідомо, на якій посаді він продовжує працювати в правоохоронних органах. Андрій Любович курував напрямок розслідувань Держбюро розслідувань, справи Майдану, порушення прав громадян з боку правоохоронців, злочинів військових тощо. Коротко про ситуацію з Любовичем: Його своїм заступником особисто призначила Ірина Венедіктова невдовзі після свого призначення в березні 2020 року. Андрія Любовича вважають креатурою Ігоря Коломойського.

Згодом ЗМІ повідомляли, що Любовича перестали кликати на загальні наради керівництва Офісу генпрокурора. Він був третім таким після Назара Холодницького й Гюндуза Мамедова.

Причиною конфлікту буцімто стала ситуація довкола Окружного адміністративного суду Києва. Прокурор погоджував підозри суддям, а сам Офіс генпрокурора, за повідомленнями ЗМІ, хотів зірвати операцію НАБУ.