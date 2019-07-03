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      Верховна Рада звернулася до правоохоронців через Шарія та Клюєва: що вимагають нардепи

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      Голова Верховної Ради Андрій Парубій звернувся до правоохоронців, аби ті надали підтвердження, що Клюєв та Шарій не проживали на території України протягом останніх п’яти років, як це вимагає законодавство.

      Андрій Парубій просив це зробити в найкоротший термін, а саме протягом декількох годин. Про це у прямому ефірі повідомила кореспондентка 24 каналу.

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      "Звертаюся із запитом до Генеральної прокуратури України, Служби безпеки, державної прикордонної служби України з вимогою негайно надати відомості про перебування цих осіб (Шарія та Клюєва – 24) на території України, щоб отримати фактичні докази", – заявив спікер Верховної Ради Андрій Парубій.

      Андрій Парубій
      Андрій Парубій

      На реєстрацію Шарія та Клюєва відреагували й народні депутати у колишній коаліції. Вони стверджують, що це пов’язано із реваншем та нібито зміною влади. У колишній опозиції кажуть, що це "Народний фронт" та "БПП" призначали Генпрокурора, голову СБУ та членів ЦВК, які зареєстрували Шарія та Клюєва.

      Клюєв та Шарій
      Клюєв та Шарій

      "Реванш відбувається і в середині країни. П’ята колона атакує фундамент української державності, збудований разом за останні п’ять років. Армію, мову, автокефальну українську церкву, а ще декомунізацію, люстрацію, енергетичну незалежність та інші здобутки", – розповів народний депутат БПП Артур Герасимов.

      Призначення останнього генерального прокурора відбулося, порушуючи закони, Конституцію, моральні чинності. І сьогодні голова Верховної Ради формулює процесуальні запитання до органів. Це ганьба цього апарату, який керував державою протягом останніх п’яти років,
      – повідомив народний депутат партії "Самопоміч" Олег Березюк.

      Хоч АндрійПарубій попросив це зробити якнайшвидше, а саме сьогодні 3 липня, але до Верховної Ради нічого не надходило. Депутати продовжували розглядати правки до виборчого кодексу й жодних оголошень щодо того, що правоохоронні органи надали інформацію про Андрія Клюєва та Анатолія Шарія, не було.

      Хто такий Андрій Клюєв?З 2007 по 2014 рік – нардеп від "Партії регіонів", обіймав посаду глави Адміністрації Президента при президентові Вікторові Януковичу. Клюєва розшукують українські правоохоронці за підозрою в заволодінні держмайном в особливо великих розмірах завдяки використанню свого службового становища з травня 2010 по квітень 2011 року. А ще політика звинувачують в організації кривавого розгону студентів на Майдані в ніч 30 листопада 2013 року. Клюєв втік з України в лютому 2014 року.

      Хто такий Анатолій Шарій?Відомий в інтернеті відеоблогер родом з Києва, який часто негативно висловлюється про Україну, зокрема Євромайдан і ЗСУ, та підігрує російській пропаганді. З 2014 року випустив низку відеороликів із критикою української влади, в який часто надавав недостовірну інформацію або відверто її перекручував. Щодо Шарія в Україні відкриті 2 справи, через які він втік ще у 2012 році.

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      Теги: Новини України Новини політики Самопоміч Андрій Парубій СБУ Анатолій Шарій Андрій Клюєв Блок Петра Порошенка ГПУ Держприкордонслужба Народний фронт Олег Березюк Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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