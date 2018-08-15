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Верховний Суд визначив важливі для екології правила

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Верховний Суд України
Верховний Суд України

Верховний Суд України визначив принципові позиції щодо оподаткування сум відшкодування моральної шкоди, яка стягується на користь позивача за спричинені моральні страждання, ухваливши постанову №180/683/13-ц від 25 липня 2018 року.

Дана постанова є важливою, як для екологічних громадських організуй так і для інших суб’єктів, які здійснюють свою діяльність по правовому захисту постраждалих громадян внаслідок заподіяння моральної шкоди екологічними інцидентами чи порушенням прав споживачів.

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"Верховний Суд виходить із позиції, що суми, які спрямовуються на відшкодування шкоди життю і здоров’ю в результаті заподіяння моральної шкоди не підлягають оподаткуванню. Так, приміром, якщо в результаті моральних страждань особа змушена звертатись до лікарів, платної психологічної допомоги, сплачувати вартість коштовних медичних препаратів (приміром, седативних), відновлювати своє здоров’я у закладах психологічної реабілітації, то такі кошти є коштами, що спрямовуються на відшкодування збитків здоров’ю і не підлягають оподаткуванню", – прокоментував голова правління ВГО "Зелений Фонд" Максим Фролов.

При цьому слід звернути увагу, що загальна сума відшкодування моральної шкоди є доходом, що підлягає оподаткуванню. Не оподатковуються саме ті суми, які спрямовуються на відшкодування витрат на здоров’я, – говорить експерт.

Як констатує Верховний Суд, моральна шкода є негативним наслідком (втратою) немайнового характеру яка виникла в результаті фізичних та душевних страждань, яких особа зазнала у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я.

Максим Фролов зазначає, що розмір відшкодування моральної шкоди суд визначає залежно від характеру та обсягу страждань (фізичних, душевних, психічних тощо), яких зазнав позивач, характеру немайнових втрат (їх тривалості, можливості відновлення тощо) та з урахуванням інших обставин. Зокрема, враховуються стан здоров'я потерпілого, тяжкість вимушених змін у його життєвих і виробничих стосунках, ступінь зниження престижу, ділової репутації, час та зусилля, необхідні для відновлення попереднього стану та інші обставини. При цьому суд має виходити із засад розумності, виваженості та справедливості.

Отже, принциповим моментом для визначення того чи оподатковується стягувана сума моральної шкоди є те, чи заподіяна така шкода у зв’язку з ушкодження здоров’я. В іншому випадку такі суми стягуваної моральної шкоди підлягають оподаткуванню, а державний виконавець у цьому разі виступає, як податковий агент. Характер відшкодування і чи пов'язаний він із витратами на здоров’я визначається із змісту самого судового рішення, яким ухвалено стягнення моральної шкоди.

А отже всім громадянам, яким відшкодовується моральна шкода у зв’язку з спричиненням шкоди здоров’ю внаслідок екологічного інциденту чи катастрофи, варто знати, що такі суми відшкодування моральної шкоди не оподатковуються.

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Автор: Все про екологію
Теги: Новини політики Екологія
Джерело: 24 Канал
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