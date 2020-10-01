У Луганській області практично немає верхової пожежі. Як повідомили у ДСНС, у деяких місцях спостерігають тління лісової підстилки.

Відкритого вогню практично немає, – Чечоткін

Наразі лісові пожежі в регіоні кваліфікували як надзвичайну ситуацію місцевого рівня. Остаточно рівень визначать після встановлення усіх збитків. Про це розповів голова Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін на брифінгу, повідомляє Укрінформ.

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Ми щойно облетіли район пожежі, й на цей час верхової пожежі немає, в окремих місцях є тління лісової підстилки. Відкритого вогню практично не спостерігається,

– зазначив Чечоткін.

У Держлісагентстві, тим часом, підрахували, що вогонь пошкодив понад 11 тисяч гектарів лісу. Серед 9 загиблих – працівник лісгоспу.

Зверніть увагу! До гасіння пожежі залучили понад 200 одиниць техніки, а також авіацію: 2 літаки Ан-32П та 2 гелікоптери.

Масштабні лісові пожежі спалахнули на Луганщині 30 вересня.

Полум'я охопило площу близько 10 тисяч гектарів.

Жертвами стихії уже стали 9 осіб, ще понад 10 потрапили до лікарні.

З вогнем борються близько 1 200 осіб.

Небезпечна ситуація поблизу КПВВ "Станиця Луганська". Тут полум'я дісталось до замінованого узбіччя. Пункт пропуску закрили.

Поліція за фактом пожеж порушила 7 кримінальних проваджень.

Не виключають, що причиною пожеж може бути підпал, а в штабі ООС вважають, що вогонь спалахнув через обстріл бойовиків.

Дивіться відео, як при гасінні пожеж використовують авіацію: