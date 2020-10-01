Верхової пожежі на Луганщині майже немає, – голова ДСНС
У Луганській області практично немає верхової пожежі. Як повідомили у ДСНС, у деяких місцях спостерігають тління лісової підстилки.
Відкритого вогню практично немає, – Чечоткін
Наразі лісові пожежі в регіоні кваліфікували як надзвичайну ситуацію місцевого рівня. Остаточно рівень визначать після встановлення усіх збитків. Про це розповів голова Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін на брифінгу, повідомляє Укрінформ.
Важливо Пожежа дісталась до замінованих ділянок біля Станиці Луганської: лунають вибухи – відео
Ми щойно облетіли район пожежі, й на цей час верхової пожежі немає, в окремих місцях є тління лісової підстилки. Відкритого вогню практично не спостерігається,
– зазначив Чечоткін.
У Держлісагентстві, тим часом, підрахували, що вогонь пошкодив понад 11 тисяч гектарів лісу. Серед 9 загиблих – працівник лісгоспу.
Головне про пожежі на Луганщині
- Масштабні лісові пожежі спалахнули на Луганщині 30 вересня.
- Полум'я охопило площу близько 10 тисяч гектарів.
- Жертвами стихії уже стали 9 осіб, ще понад 10 потрапили до лікарні.
- З вогнем борються близько 1 200 осіб.
- Небезпечна ситуація поблизу КПВВ "Станиця Луганська". Тут полум'я дісталось до замінованого узбіччя. Пункт пропуску закрили.
- Поліція за фактом пожеж порушила 7 кримінальних проваджень.
- Не виключають, що причиною пожеж може бути підпал, а в штабі ООС вважають, що вогонь спалахнув через обстріл бойовиків.
Дивіться відео, як при гасінні пожеж використовують авіацію: