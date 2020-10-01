Масштабні пожежі на Луганщині спалахнули наприкінці вересня. Ймовірною причиною займань можуть бути підпали.

Таку версію розглядає слідство. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.

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За словами міністра, такі ж ознаки підпалу рятувальники спостерігали під час пожеж влітку.

Ми з цим стикалися трохи раніше, влітку, коли ми бачили, що навмисний підпал йде в наш бік. Зараз ми бачимо схожі прикмети, слідчі займаються цими питаннями разом з військовими,

– зауважив міністр.

Аваков наголосив, що наразі лісові пожежі не загрожують Сєвєродонецьку, а також лакофарбовому і спиртовому заводам.

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