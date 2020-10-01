Масштабні пожежі на Луганщині: слідство не виключає версії підпалів
Масштабні пожежі на Луганщині спалахнули наприкінці вересня. Ймовірною причиною займань можуть бути підпали.
Таку версію розглядає слідство. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.
До речі Пожежі на Луганщині є провокацією російських бойовиків – ООС
За словами міністра, такі ж ознаки підпалу рятувальники спостерігали під час пожеж влітку.
Ми з цим стикалися трохи раніше, влітку, коли ми бачили, що навмисний підпал йде в наш бік. Зараз ми бачимо схожі прикмети, слідчі займаються цими питаннями разом з військовими,
– зауважив міністр.
Аваков наголосив, що наразі лісові пожежі не загрожують Сєвєродонецьку, а також лакофарбовому і спиртовому заводам.
Масштабні пожежі на Луганщині: що відомо
- У кінці вересня 2020 року на Луганщині спалахнули лісові пожежі. Вогонь охопив території сіл Новоайдарського, Старобільського, Попаснянського та Станично-Луганського районів.
- Пожежі поширюються через сильні пориви вітру.
- Понад 100 жителів кількох сіл евакуювали.
- Щонайменше 6 людей загинули.
- У штабі ООС зазначили, ймовірно, пожежі розпочались через обстріл бойовиків.