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      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ
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      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ

      Веселі і дуже добрі, – працівники МАУ поділились щемливими спогадами про загиблих колег

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      Колеги поділились зворушливими спогадами про загиблих членів екіпажу МАУ / Колаж 24 каналу

      В аеропорт "Бориспіль" привезли тіла українців, які 8 січня загинули у катастрофі літака МАУ в Ірані. Серед них – 9 членів екіпажу "Міжнародних авіаліній України". Вшанувати загиблих прийшли і їхні колеги, які розповіли щемливі спогади про екіпаж рейсу PS 752.

      Загалом у "Бориспіль" прибули керівники держави, рідні загиблих та кілька десятків співробітників МАУ. Вони не стримували сліз, а пілоти зустрічали українських загиблих, ставши на коліна.

      Важливо: Катастрофа МАУ: тіла загиблих українців привезли в Київ – фото, відео

      Старша бортпровідниця МАУ Ірина розповіла "Громадському", що також могла працювати на цьому рейсі, якби не була в декреті.

      Я 8 років пролітала. Знала всіх, крім двох новеньких, які працювали по пів року. Володимир Гапоненко, командир літака, був дуже добрий, простий, з ним можна було поговорити на будь-яку тему. Олексій Наумкін, інструктор літака, теж дуже добрий, спокійний. Ігор Матьков, старший бортпровідник, дуже веселий хлопець. Я не можу нічого поганого сказати про всіх, лише хороше,
      – відзначила Ірина.

      Інший бортпровідник МАУ Петро під час траурної церемонії вшанування колег розповів, що знав майже всіх загиблих членів екіпажу. Про авіакатастрофу він дізнався з новин під час відпустки.

      "Це були дуже досвідчені люди з хорошими людськими якостями. Безумовно, всі вони професіонали своєї справи. Боляче про це згадувати, але вони гідно виконували свою роботу", – сказав він. 

      Відео про українців, які загинули в катастрофі літака МАУ в Ірані:

       

      Авіакатастрофа МАУ в Ірані: основне

      • Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту в Тегерані.
      • На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу (усі українці). Ніхто із них не вижив.

      Загиблі в авіакатастрофі мау українці
      Загиблі в авіакатастрофі українці/ інфографіка 24 каналу

      • 11 січня Іран офіційно визнав, що його військові випадково збили літак. Відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.
      • Президент Ірану Хасан Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та запевнив у справедливому розслідуванні аварії.
      • 14 січня в Ірані арештували ймовірних винуватців катастрофи українського літака МАУ під Тегераном.
      • Вранці 19 січня тіла загиблих українців повернули на Батьківщину.

      Головне про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані
      Головне про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Авіакатастрофа МАУ в Ірані Новини політики МАУ Жертви Новини Борисполя авіація
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