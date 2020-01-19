Веселі і дуже добрі, – працівники МАУ поділились щемливими спогадами про загиблих колег

В аеропорт "Бориспіль" привезли тіла українців, які 8 січня загинули у катастрофі літака МАУ в Ірані. Серед них – 9 членів екіпажу "Міжнародних авіаліній України". Вшанувати загиблих прийшли і їхні колеги, які розповіли щемливі спогади про екіпаж рейсу PS 752.

Загалом у "Бориспіль" прибули керівники держави, рідні загиблих та кілька десятків співробітників МАУ. Вони не стримували сліз, а пілоти зустрічали українських загиблих, ставши на коліна.

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Старша бортпровідниця МАУ Ірина розповіла "Громадському", що також могла працювати на цьому рейсі, якби не була в декреті.

Я 8 років пролітала. Знала всіх, крім двох новеньких, які працювали по пів року. Володимир Гапоненко, командир літака, був дуже добрий, простий, з ним можна було поговорити на будь-яку тему. Олексій Наумкін, інструктор літака, теж дуже добрий, спокійний. Ігор Матьков, старший бортпровідник, дуже веселий хлопець. Я не можу нічого поганого сказати про всіх, лише хороше,

– відзначила Ірина.

Інший бортпровідник МАУ Петро під час траурної церемонії вшанування колег розповів, що знав майже всіх загиблих членів екіпажу. Про авіакатастрофу він дізнався з новин під час відпустки.

"Це були дуже досвідчені люди з хорошими людськими якостями. Безумовно, всі вони професіонали своєї справи. Боляче про це згадувати, але вони гідно виконували свою роботу", – сказав він.

Відео про українців, які загинули в катастрофі літака МАУ в Ірані:

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: основне

Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту в Тегерані.

На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу (усі українці). Ніхто із них не вижив.



Загиблі в авіакатастрофі українці/ інфографіка 24 каналу

11 січня Іран офіційно визнав, що його військові випадково збили літак. Відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.

Президент Ірану Хасан Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та запевнив у справедливому розслідуванні аварії.

14 січня в Ірані арештували ймовірних винуватців катастрофи українського літака МАУ під Тегераном.

Вранці 19 січня тіла загиблих українців повернули на Батьківщину.



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