Веселі і дуже добрі, – працівники МАУ поділились щемливими спогадами про загиблих колег
В аеропорт "Бориспіль" привезли тіла українців, які 8 січня загинули у катастрофі літака МАУ в Ірані. Серед них – 9 членів екіпажу "Міжнародних авіаліній України". Вшанувати загиблих прийшли і їхні колеги, які розповіли щемливі спогади про екіпаж рейсу PS 752.
Загалом у "Бориспіль" прибули керівники держави, рідні загиблих та кілька десятків співробітників МАУ. Вони не стримували сліз, а пілоти зустрічали українських загиблих, ставши на коліна.
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Старша бортпровідниця МАУ Ірина розповіла "Громадському", що також могла працювати на цьому рейсі, якби не була в декреті.
Я 8 років пролітала. Знала всіх, крім двох новеньких, які працювали по пів року. Володимир Гапоненко, командир літака, був дуже добрий, простий, з ним можна було поговорити на будь-яку тему. Олексій Наумкін, інструктор літака, теж дуже добрий, спокійний. Ігор Матьков, старший бортпровідник, дуже веселий хлопець. Я не можу нічого поганого сказати про всіх, лише хороше,
– відзначила Ірина.
Інший бортпровідник МАУ Петро під час траурної церемонії вшанування колег розповів, що знав майже всіх загиблих членів екіпажу. Про авіакатастрофу він дізнався з новин під час відпустки.
"Це були дуже досвідчені люди з хорошими людськими якостями. Безумовно, всі вони професіонали своєї справи. Боляче про це згадувати, але вони гідно виконували свою роботу", – сказав він.
Відео про українців, які загинули в катастрофі літака МАУ в Ірані:
Авіакатастрофа МАУ в Ірані: основне
- Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту в Тегерані.
- На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу (усі українці). Ніхто із них не вижив.
Загиблі в авіакатастрофі українці/ інфографіка 24 каналу
- 11 січня Іран офіційно визнав, що його військові випадково збили літак. Відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.
- Президент Ірану Хасан Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та запевнив у справедливому розслідуванні аварії.
- 14 січня в Ірані арештували ймовірних винуватців катастрофи українського літака МАУ під Тегераном.
- Вранці 19 січня тіла загиблих українців повернули на Батьківщину.
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