Ветеран-дизайнер про тваринний страх, міфи і користь губки для взуття

Ексклюзивне інтерв'ю з бійцем 22-го батальйону територіальної оборони Харківської області про те, як важливі люди, чому ламає страх і навіщо потрібно було брати на війну засіб для догляду за взуттям.

До 2014 року Євген Крайній був настільки далекий від війни, наскільки це взагалі можна уявити. Він закінчив аспірантуру в Харківській Академії дизайну і мистецтв, працював промисловим дизайнером, готувався запускати власне виробництво. Але старт його унікального проекту UWAX (Ukrainian Wax) довелося відкласти.

На початку бойових дій на Донбасі Євген отримав повістку і зрозумів, що не піти воювати він не може. Так він опинився в 22-му батальйоні тероборони, рік провівши в найгарячіших точках зони АТО.

Про те, чим дизайнер може бути корисний в зоні бойових дій, що ламає людей на війні і в чому секрет успішного повернення він розповів в інтерв'ю 24 каналу.

Ви, людина зі світу дизайну, абсолютно не підготовлена ​​до військових реалій, отримали повістку і стали військовим. Яке це було?

Перший час було щось на зразок хвороби: не знав, куди себе подіти і що робити. Розумів, що потрібно йти і виконувати свій обов'язок. Війна була зовсім поруч з нашим будинком. Від Харкова до зони АТО – 200 кілометрів. Багато близьких і рідних людей розповідали, що у них вже щось відбувається, перекривають дороги, стріляють.

Хвилювання накіпало. Я розумів, що не зможу стояти осторонь. Через місяць після початку АТО дружина купила для мене розгрузку, а мій друг знайшов бронеплити в цю розгрузку. На той час все це було в дефіциті. Потім цей же друг проводив мені інструктаж щодо поводження зі зброєю в телефонному режимі. На момент, коли мені це знадобилося, я вже був готовий воювати.

Як людина, далека від війни, я не був готовий йти кудись добровольцем. Але в голові було чітке розуміння, що якщо держава мене покличе і попросить про допомогу, то я не зможу відмовити. Якби я почав ховатися – відчував би себе злодієм або вбивцею, який ховається від слідства. Мені потім було б набагато складніше з цим жити, ніж знаходиться на війні. Хоча і на війні було нелегко.

До чого було найскладніше звикнути в світі військових?

На момент 2014 року я 13 років працював сам на себе, звик залежати від себе. А тут потрапив у величезну структуру, де немає ніякої можливості проявляти себе, ясось творчо підходити до вирішення питань. Є статут, про який всі говорять, але якого ти не знаєш. Є обов'язки, які потрібно виконувати. Коли бачиш, що щось відбувається неправильно, хочеш це покращити, тобі відразу по потилиці дають, і кажуть, що виправляти – це не за статутом, сиди і виконуй свої завдання. Ось сидиш і просто дивишся на все зі своєї купи обмежень.

Коли нас мобілізували, ми два тижні провели в танковому училищі, з нас формували батальйон. Ці два тижні були найважчі. Взагалі не розумів, що відбувається, по новинах вже передавали, що пішли перші жертви, а ми просто сиділи в цьому училищі. Хотілося робити щось корисне. Особливо, коли всі друзі залучені в процес допомоги військовим.

В який момент прийшло розуміння, що піти в армію – це не було помилкою?

Майже відразу. Після цих двох тижнів нам дали наказ відправитися охороняти водосховища в Харківській області – були побоювання, що воду можуть отруїти. Ми вирішили, що це – повна нісенітниця. Рушили туди. Гостроту ситуації зрозуміли, коли проїхали повз всіх водосховищ, поїхали в зону АТО і коли побачили всю цю важку броньовану техніку на мирних територіях. На наступний день ми приїхали на старий молокозавод. Перед нами там були хлопці чи то з Чернівців, чи то з Чернігова. У цю ніч у них вже загиблі були. Ось коли ми заходили – побачили всю цю обстановку, їх обличчя, цей зруйнований молокозавод, купу зброї. Тоді я зрозумів, що ось вона – ситуація, в якій я можу бути корисний. В будь-якому вигляді. Тоді все ставлення до війни і почало змінюватися.

Чому?

Побачили перших загиблих, сліди обстрілу, стало зрозуміло, що все серйозно. Потім почалися якісь перестрілки. Були проблеми, коли ми в першу ніч приїхали в Сватове і там були загиблі – у нас близько 100 чоловік відмовилися брати зброю.

Взагалі?

Так. Люди замкнулися на складі цього зруйнованого молокозаводу і сказали, що нікуди звідти не поїдуть, крім як додому. Наше командування з цією ситуацією впоратися не змогло. Тоді до нас приїхав генерал Ігор Воронченко.

Тоді я вперше зрозумів, виявився не в тій армії, яка була в радянські часи чи в якихось стереотипах. Воронченко абсолютно безстрашно приїхав, зайшов до цих людей, не дивлячись на всі їх погрози. Построїв всіх, розповів програму. Він провів з нами десь півтора дня.

За цей час він кілька разів навчав весь батальйон, з усіма спілкувався, вислуховував усі зауваження, будь-яку критику спокійно сприймав. У нього була абсолютно чітка, ясна і зрозуміла позиція. Через півтора дня у нас всі взяли зброю в руки. Ситуація почала налагоджуватися.

Знаєте, що в армії для мене стало великим відкриттям?

Що?

Що далеко не всі полковники і генерали займаються паперовими війнами, а серед них є гідні хлопці, з якими і в розвідку не страшно йти. Коли нас перекинули в Старобільськ, у мене посада була – начальник клубу. Я повинен був займатися пропагандою та інформуванням. Спокійно міг би з цим справлятися. Але не розумів, ні що мені робити, ні яке у мене коло обов'язків. Кого інформувати? Чим інформувати? Зв'язку немає, інформації немає, нічого немає. Що взагалі я повинен робити?

Ось майже відразу, як нас завели в Старобільськ, до нас зі штабу приїхав з перевіряючою комісією підполковник Олексій Лесюк. Зрозуміло, що весь батальйон построїли, і провели роботу по мотивації особового складу, але я до нього сам підійшов, і попросив допомогти розібратися з моїми функціональними обов'язками і взагалі змістом мого перебування в батальйоні. Ми зайшли в мою машину і сіли розмовляти. При тому, що я для нього був звичайним рядовим і для мене це було дивно, що підполковник став спілкуватися з рядовим, пішов не за статутом, а просто так. Він мені розповів мої функціональні обов'язки. Пояснив, що і як я повинен робити, хоча навіть моє командування не змогло цього розповісти.

Тоді я зрозумів, що можу тут бути корисним і робити те, що їм допоможе. Друзі допомогли купити якусь техніку, я почав працювати. Потім, через два тижні, Лесюк відрядив до себе в штаб сектора і ми з ним більше місяця там служили. Прослуживши з цією людиною кілька тижнів в одному лагері, я побачив, що таке справжній героїзм.

Що тоді було?

Мене відрядили до 3-ї батальйонної тактичної групи 80-ї бригади, до десантури. У них кожен день гинули люди. Кожен день. На момент мого приїзду вони за наказом повинні були висуватися вночі, щоб допомогти повернути три БТР-а, які потрапили під перестрілку. А у цих хлопців вже цієї ночі хтось загинув, вони відмовлялися їхати, тому що їх було мало. Зі штабу викликали групу психологів, але вони ще не доїхали. Я ж уже був на місці і розумів, що треба щось робити.

Днем ходив з цими хлопцями спілкувався. Ми з цими десантниками дивилися якісь розслаблюючі відео. Весь батальйон сидів перед моєю машиною, я їм цілодобово крутив якусь розслаблюючу програму, іноді ми з ними спілкувалися. Загалом, на момент приїзду психологів, хлопці вже повернулися до виконання своїх завдань і поїхали працювати.

З полковником Лесюком ми ще місяць займалися тим, що збирали розвідувальні дані, на карту інформацію наносили. Це була не моя робота, але обстановка була така, що незрозуміло було, кому в армії можна вірити і хто може підставити. Він міг мені довіряти, тому що я був взагалі стороння від армії людина, і ми з ним працювали. Тоді я відчув, що я тут необхідний.

Тобто, Вашим завданням, по суті, було утримувати людей, щоб вони не провалилися в той жах, який навколо відбувався?

Так, це було одне із завдань. Емоційно дуже важко те, що ти там переживаєш. Потрібно було їх утримувати від того, щоб вони не переступали якусь грань, яка, насправді, наступала кожен день. Щоб люди відчували себе не щурами в мишоловці, а людьми, потрібно було їх повертати назад. Тому що коли грань перейдена – життя закінчується. Я сам цю грань багато разів відчував і, напевно, це той момент, який до цих пір мене мучить.

Для себе зробив висновок, що сама по собі війна не така страшна, як то, що ти постійно перебуваєш у відчутті тваринного страху. Коли "Смерчі" або "Гради" на голову падають, ти сидиш в окопі і розумієш, що все навколо горить, земля сипиться на голови, все залежить від того, що випаде в цій рулетці – ракета на тебе прилетить або впаде поруч. Усе. Сидиш, як мишка в мишоловці, і чекаєш, яким би крутим ти не був – ти нічого не можеш зробити. У такі моменти не грають ролі ні матеріальні цінності, ні духовні, взагалі нічого. Так, у тебе в руках автомат, бронежилет є, але від "Граду" це все не рятує ні разу. Ось це – ламає людей. З усім іншим можна впоратися.

Були ті, хто ламався?

У нас різні люди були. Тваринний страх у різних людей проявляється зовсім по-різному. Проста психологія.

У нас був чоловік, який раз п'ять був у в'язниці. Не знаю, як він потрапив в наш батальйон. Він спочатку ходив лякав нас і на всіх наїжджав, показуючи, який він крутий. А потім, при першій перестрілці, він просто обмочився. Але нікому це не було смішно. Були люди, яких клинило. Поставили раз хлопчину на блокпосту, вночі нас там постійно "накривали". Коли почався наступ – його перший раз поставили на кулемет, він повинен був свій сектор перекривати. Ось цього хлопчини заклинило – судомою звело руки, його від кулемета забрати змогли тільки після того, як стрічка кулеметна закінчилася.

Вам же, за іронією долі, довелося і з харківським "Оплотом" повоювати. Як це було?

Це було на Авдіївському напрямку. Для мене там АТО якраз закінчилося.

Центр населеного пункту розташований в яру, по сторонах якого на пагорбах знаходяться дві половини міста. Ось ми з цих пагорбів один на одного дивилися. Рівно по центру йшло розділення. З одного боку стояли ми, з іншого – "Оплот". Коли ми приїхали туди – вже все було зруйновано, мало було житлових будинків. Донецький регіон взагалі для мене виглядав набагато страшніше Луганського. Нам сказали, що коли ми приїхали, обстріли зменшилися. За фактом, за нам лупили щоночі, але ніяких влучень не було, дійсно було відчуття, що нас просто залякували. Там інша була цікава історія.

Яка?

У населеному пункті цьому був батюшка з УПЦ МП. Він жив в сусідньому будинку від нашого медпункту, через дорогу буквально. Цей батюшка постійно наводив на нас артилерію.

Ми коли знімалися з цього населеного пункту, цьому батюшкі залишили ліки, які нам волонтери привезли. Я особисто три пакети медикаментів йому заніс, пояснив, що це для всіх, хто лишився, місцевих бабусь. Отже, ми поїхали. Через день до нас на КПП приїжджає три машини місцевих з Верхньоторецька. Від них вийшла жінка, мене по рації викликали – вони зі мною хотіли поговорити. Я вийшов, страшно було – бабуся ще несла в тарілці щось накрите. Забрали тарілку, виявилося – млинці. Ми їх не їли, правда, мало що, може – отруєні, але дійсно це були млинці, а не граната. Ось ця жінка посокрушалась, що ми поїхали. Місцеві почали просити ліки – хтось захворів у них сильно. Відповів, що ось вчора батюшки віддав три кулька медикаментів, їх можна забрати. А вона мені відповіла: "Так, я ось тільки від нього. Він сказав, у нього нічого немає".

Потім я до батюшки заїхав, дізнатися, чому він місцевих ображає. Це було зовсім не по-божому. Гаразд, ми думали він на нас наводить, але своїм же бабусям не дати ліків полікуватися – це недобре зовсім.

А правда, що найкраще, що є на війні – це люди?

Безумовно! Навіть місцеві! У мене стільки історій є про місцевих, які дивують! Уявіть, в Щасті, де і до цього дня йдуть бої, наші просунулися на кілометр вперед. Настала ніч. Вранці на світанку, лінія фронту тільки-тільки пересунулася вперед, я їду на машині і бачу, що господар будинку ось прямо відразу перефарбував паркан свого будинку в жовто-блакитний. Моментально! Не маючи жодних гарантій, що завтра лінія не пересунеться назад і нас не витіснять. Але він дав людям зрозумілі сигнал, що тут відбувається – Україна, чи є якісь сумніви на цю тему.

У Сєвєродонецьку на зміцненні стояли. Тільки місто звільнили, ми заїхали, на центральній вулиці там відкрилося кафе, ми заходимо – у них всюди прапори, а в туалеті в унітазі приклеєна фотографія Путіна. Я потім у них запитав: "А як ви взагалі тут уціліли?". А виявилося, вони три місяці під окупацією взагалі не працювали – вдома сиділи. Бабульки з Старобільська, коли ми виходили з міста, бігли за нами і просили залишитися, не кидати їх.

Люди – це дійсно важливо...

Коли ти там, то немає ні матеріальних цінностей, ні якихось інших.

Ось уявіть, в Ваше місто приходить війна. Що ви будете робити? Візьмете за руку свою дитину і поїдете, кинувши все. Ось це – все, що потрібно розуміти про цінності. Люди – це цінність. Все інше в такі моменти значення не має. Тому що все інше – це не цінність.

Люди, які там живуть, чудово до нас ставляться. Я скільки місць відвідав, всюди нас зустрічали з добротою, душевно, намагалися допомогти. Не знаю, це пов'язано з тим, що я був зброєю чи ні. Були люди, які нам корів приводили. Свиню привели. Всяке було.

Не дивлячись на весь пережитий треш, Ви не шкодуєте, що опинилися на війні?

Десь в глибині душі, напевно, є образа, що довелося таке пережити. Після демобілізації в квітні 2015 року, завдяки моїй родині і друзям я швидко повернувся до колишнього життя. Друзі на перебій пропонували мені все нові замовлення на дизайн, а сім'я відволікла від переживань, пов'язаних з війною.

Але жодного разу я не пошкодував, що потрапив в армію по мобілізації і провів рік в АТО. Армія змінила моє життя і багато чого мені дала. Після пережитого в АТО я став ще більш впевнений в собі, зрозумів, що з будь-якої ситуації в житті є вихід, а найважливіше – залишатися при здоровому глузді, не розслаблятися і йти вперед.

Всім хлопцям, які пройшли АТО або залишаються на фронті, хотів би сказати величезне спасибі і побажати швидкого закінчення війни і залишатися справжніми козаками і в цивільному житті.

Ви воювати поїхали, взявши з собою запас того, що здається не дуже доречним в умовах бойових дій – губку для взуття. Навіщо?

Випробувати свій винахід. Адже в світі спроби створити компактну губку вже були, але реалізація була ненадійною. У 2012 році я подав заявку на патент і почав вкладати гроші для реалізації свого проекту з виробництва засобів експрес-догляду за взуттям. Коли їхав – у мене власне виробництво було готове запускатися. Але на момент від'їзду я розумів, що можу поїхати надовго. Ось вирішив взяти свою губку з собою, випробувати. Для мене ж армія була легендою, я вірив в розповіді про те, що командир може покарати за погано начищені чоботи. Ось рік свою губку з собою відносив. Потім – друзям давав, привозив різні зразки, ділився. Вона відмінно себе проявила!

Спочатку ніхто не вірив, що така тонка конструкція буде працювати. Виявилося, що вона не тільки компактна, а ще й міцна. Навіть тепер всі дивуються: "Невже це губка для взуття? Така тонка... а після відкриття очам не вірять". Все як в будь-якій справі – головне бажання і віра в свої сили.

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Скажіть, як експерт в питаннях взуття: є різниця, яке взуття на зиму купувати? Шкіра, замша, нубук – що проживе довше?

Технології настільки зробили крок вперед, що різниці немає. Все залежить від догляду. Навколо цієї теми, як я виявив, ходить стільки міфів і легенд, що обалдіти можна.

Наприклад?

Наприклад, що губки з силіконом псують взуття. Порадилися з нашим хіміком. Запитали, як так виходить, що всі вірять: силікон псує взуття, тому що він закупорює пори? Виявилося, що просто не всі знають правду про силікон. У самому його складі є кисень. Тому силікон спокійно з ним уживається, він є мембраною, що пропускає кисень і в одну, і в іншу сторону, ніяким чином нічого не закупорюючи.

Можу також додати, що всі креми на восковій основі якраз пори і забивають. Віск закупорює все, що може, і нічого нікуди не пропускає. Коли сири виробляють, то запечатують їх саме в воскову плівку, щоб під нею зупинилися всі процеси.

Є багато легенд про догляд за замшевим взуттям. В інтернеті пишуть, що їй потрібен тільки сухий догляд і нічого іншого з нею робити не можна, настільки вона дбайлива. Але її спокійно можна закинути в пральну машинку, випрати, правильно просушити – то вона буде жива. Головне – не сушити на високих температурах, інакше взуття зіпсується. Кажуть, що вологою губкою можна змахувати пил з замші. Ми коли свою губку тестували, то мікробраш якраз, навіть вологий, замшу відмінно чистить. У нього дрібні волокна, які прибирають будь-які забруднення і добре піднімають ворс. Якщо потрібно добре обробити замшеве взуття, то нашою губкою з милом можна просто до піни натерти, зчистити все забруднення, витерти, висушити і нічого не буде. Якоїсь шкоди так можна нанести якимось дуже неякісними матеріалами, але з таких зараз можна буквально одиниці продукції знайти. Всі ці легенди – вони псують життя людям і не дають йти вперед прогресу.

Ще які легенди популярні?

Виробники ще роблять аерозолі для взуття, які захищають взуття. Вони дійсно круто її захищають. Але не всі виробники вказують, на скільки вистачає цього аерозолю. Припустимо, я купив балончик за 100 грн, і що далі з ним робити?

Я раніше робив так: обробив, побачив, що поверхня змочити рідиною – і вистачить. Виявилося, що, за правилами використання таких аерозолів, одного балончика вистачає на одну обробку однієї пари взуття. Вона обробляється протягом доби кілька разів, просушується між кожним нанесенням 5-6 годин. Це потрібно тому, що аерозоль по поверхні шкіри накладався нерівномірно – немає механічного контакту і він десь ліг краще, десь не ліг взагалі.

Базові правила догляду за взуттям існують?

Є такі. Якщо взуття сильно забруднена – то жодним засобом не потрібно терти поверх бруду. Спочатку потрібно зчистити забруднення, а потім – обробляти губкою або кремом. При сушінні взуття не можна перегрівати високими температурами – вона від цього твердне.

Будь-яка шкіра любить догляд. У нас люди часто говорять: "Ось, я раніше купував взуття і пари вистачало на п'ять років, а тепер взуття не таке роблять!". Так, але раніше ми купували пару взуття, і постійно за нею доглядали. А зараз людина купила собі черевики, ні разу нічого з ними не зробила, не витерла, і скаржиться, що взуття погане. Люди стають ледачими і шукають експрес-догляд.

Є версія, що потрібно обов'язково обробляти взуття кремом, довго його втирати однієї щіткою, потім інший щіткою полірувати. В основній масі люди не можуть собі дозволити такий тривалий догляд, тому на ринку так популярні губки, які можна взяти з собою. Людина бачить – десь дощ пішов, чи негода, або на роботі потрібно – він губку дістав і привів взуття в порядок. Крім того, зараз у людей – багато пар взуття. Якщо за кожною парою так старанно доглядати, як вимагають класичні правила, то можна витратити на це все свій час. Світ рухається якраз до якісної експрес-догляду, коли губку для взуття можна просто засунути в кишеню, і використовувати в міру необхідності. Мені здається наша команда з цим завданням впоралася.

Як правильно вибрати собі губку?

По-перше, потрібно розуміти, що для більшості ситуацій для гладкої шкіри вам підійде безбарвна губка. Вона відмінно впорається зі своїми завданнями. Якщо ж потрібно підфарбувати чорне взуття, то можна скористатися губкою з чорним кремом.

Для губок з чорним кремом є простий тест, як перевірити губку – провести нею по чистому аркушу паперу і подивитися, який слід вона залишає. В основному – їх слід має жовтуватий відтінок. Це – пічна сажа. Вона, як раз, псує взуття, забиває пори, це як бруд, яку ви тонким шаром наносите на своє взуття.

Тому ідеально підбирати губки, де в складі цієї сажі немає. Ідеально, коли губка залишає чорний слід холодних відтінків, значить в складі сажі немає.

Є щось, про що Вам потрібно сказати, але я не запитала?

Навіть не знаю. Насправді, навіть у цивільному житті потрібно продовжувати боротися за нашу Україну. Кожна людина на своєму місці повинна боротися за наше майбутнє. І тут немає неважливих дрібниць, як і на війні, важлива кожна людина і кожна справа. Потрібно домагатися максимуму в будь-якій ситуації, чим би ти не займався, навіть якщо це проста губка для взуття.