Про це в ефірі 24 каналу повідомив представник полку "Азов" Владислав Соболевський. За його словами, у місті вже нормально не працює ДСНС, неможливо викликати швидку та поліцію.

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Геноцид української нації

Соболевський зазначив, що у Маріуполі немає зв'язку, медикаментів, їжі та води. Також додав, що всім, чим можуть поділитися українські військові – діляться.

Ви спостерігаєте за геноцидом української нації, який здійснюється силами військових підрозділів Росії. Місто безперестанку атакують за допомогою бомбардувальників, обстрілюють з усієї артилерії, яка є у них на Сході,

– заявив представник "Азов".

Як підкреслив Соболевський, "Азов", морська піхота, КОРД і ще декілька підрозділів – це люди, які сьогодні представляють Україну для всіх жителів Маріуполя. Водночас зауважив, що вони до останнього боронитимуть цей рубіж, однак головна задача – не дати загинути місту.

Необхідний розголос

Як наголосив Соболевський, завдяки відкриттю гуманітарного коридору можна було б врятувати сотні життів. Крім того, якби зняли блокаду з Маріуполя, вони б відсунули якомога далі артилерію ворога від міста.

Нам треба тиснути на дипломатів, на людей, які спілкуються з міністрами закордонних справ, робити розголос. Необхідно, аби люди не сиділи склавши руки, а допомогли Маріуполю вижити, оскільки він здаватися не буде,

– закликав Соболевський.

Нагадаємо, вчора, 16 березня, російські нелюди скинули надпотужну бомбу на Драматичний театр Маріуполя. За інформацією, там ховалися люди, які втратили житло та засоби для існування. Сьогодні, 17 березня, стало відомо, що після атаки на театр бомбосховище витримало удар, а ті, хто там перебували – живі.

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