Щорічна національна премія GLOBAL TEACHER PRIZE UKRAINE проводиться з 2017 року. Мета премії – популяризація професії вчителя у суспільстві.

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"Павла Віктора знають насамперед за його каналом на YouTube. Туди він записав і виклав повний курс із фізики з 7-го по 11 клас. Його початковою метою було забезпечити якісне навчання власним учням під час карантинів. Але блог швидко набув популярності серед школярів усієї України і не тільки. Зараз на канал підписані понад 825 тисяч підписників. А кількість переглядів вже перевищила позначку у 40 мільйонів", – повідомили на конкурсі Global Teacher Ukraine.

Я щасливий, бо не тільки маю можливість працювати у своєму класі, серед своїх дітей ліцею, а й викладати фізику будь-кому, хто хоче її вивчати. Мабуть, це і є причина того, що за мене проголосувала така кількість людей в нашій країні", – Павло Віктор, переможець премії GLOBAL TEACHER PRIZE UKRAINE 2021.

Наприкінці 2020 року у видавництві BookChef вийшла друком перша книга Павла Віктора "Фізика. Основи і механічний рух", яка відкрила серію книг з фізики. Книга одразу стала бестселером, за три місяці було продано понад 8500 примірників. За пів року світ побачила друга книга з серії, яка має назву "Фізика. Молекулярна будова речовини і теплові явища".

Книги Павла Віктора відрізняються від класичних підручників з фізики легкою і зрозумілою формою подачі матеріалу у вигляді розповіді й пояснень суті. Уроки в книгах доповнені QR-кодами, за допомогою яких читач може перейти до відповідного фрагмента відеоуроку і переглянути демонстрацію досліду, роботу фізичного приладу або розв’язання задачі.

Всього серія налічуватиме п'ять томів. Зараз йде робота над третьою книгою Павла Віктора "Основи електродинаміки", вихід якої очікується у листопаді цього року.

Павло Віктор — український вчитель фізики, який став відомим далеко за межами нашої країни після того, як почав викладати свої уроки на каналі YouTube. Перші записи уроків Павло Андрійович почав викладати в мережу 2014-го — для учнів Рішельєвського ліцею, які були відсутні в класі. Коли з'ясувалося, що уроки дивляться далеко за межами Одеси, сяйнула ідея створити повноцінний канал з фізики. За цей час уроки в усьому світі — від США та Європи до Далекого Сходу — переглянули вже понад 40 млн разів. Серед глядачів — школярі, студенти й дорослі. Мільйони людей змогли зрозуміти фізику та засвоїти матеріал, який з різних причин не давався їм у школі.

Павло Віктор і його колеги / фото – ВookChef

"Ми дуже пишаємося Павлом Андрійовичем і раді, що він здобув перемогу у цій номінації. Протягом декількох років він працював над створенням повного курсу з фізики і для нас, як видавництва, надзвичайно почесно – долучитися до трансформації цих знань у книжковий формат. Це має величезне соціальне значення, адже вклад Павла Андрійовича у розвиток і популяризацію науки є надважливим. Знання мають бути доступними широкому колу учнів і дорослих. А вчителі заслуговують на те, щоб бути відомими та шанованими далеко за межами класів, у яких навчають, або міст, у яких живуть", — прокоментувала Анастасія Сіненко, директор з маркетингу видавництва BookChef.

Книга Павла Віктора – освітній бестселер / ВookChef

GLOBAL TEACHER PRIZE UKRAINE – це щорічна національна премія для вчителів — агентів освітянських змін. Премія покликана відзначити досягнення вчителя не лише щодо своїх учнів, а й щодо суспільства, та підкреслити важливість педагогів в Україні. Національну премію засновано в 2017 році ГС "Освіторія" після підписання меморандуму з фондом Varkey GEMS Foundation. Премією Global Teacher Ukraine нагороджуються викладачі, які використовують інноваційні підходи в освіті. Минулорічним переможцем став викладач історії, а також громадянської освіти й основи здоров'я з Тернопільщини Василь Дяків. У номінації "Вибір українців-2020" переміг молодий учитель початкових класів зі школи №35 міста Кам'янського на Дніпропетровщині Андрій Олійник.

Найкращі вчителі України / фото – ВookChef

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