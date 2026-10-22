Некерована трешанина в США: Венс вимагає закрити очі на зґвалтування дітей і припинити скиглити

Джей Ді Венс відкрито підтримав кандидатуру Вівека Рамасвамі, який зараз мітить у крісло губернатора штату Огайо. Республіканці грають у "командну гру", де партійна солідарність, здавалося б, має перекривати все. Але те, як саме Рамасвамі вирішив вести цю боротьбу, викликало шок навіть у його колег. Про це пише "Останній Капіталіст".

популярні відео

Його опонентка від Демократичної партії – Емі Ектон. Рамасвамі не вигадав нічого кращого, ніж витягнути на світло та розпіарити відеоролик, у якому рідна мати Ектон закликає не голосувати за власну доньку.

Що не так з матір'ю демократки?

Є "нюанс". Коли Емі було 12 років, її вітчим (другий чоловік матері) жорстоко ґвалтував дитину. Мати тоді не розлучилася з ґвалтівником. Вона досі звинувачує власну доньку-жертву в тому, що та "зіпсувала їм життя". Очевидно, що ця жінка психічно нездорова та абсолютно не при тямі.

Реклама

Сама Емі Ектон не спілкується з матір'ю з тих самих 12 років. Тобто ця "мати" взагалі нічого не знає про доросле життя своєї доньки.

Використати біль дитини, яка пережила насильство, та маніпулювати заявами неадекватної жінки заради кількох відсотків рейтингу – це чистий, дистильований цинізм.

Попри шквал критики, Венс відкинув етичні застереження: "Політика є жорсткою справою, і моє послання до колег полягає в тому, щоб ви припинили скиглити через рекламу та пішли перемагати на виборах через 13 днів".

Тобто формула звучить так: ґвалтуй дітей, бреши, маніпулюй, знущайся з жертв реального насильства (хоч на особистому рівні, хоч на геополітичному) – усе пробачиться, якщо мета "правильна".

Америка на шляху до катастрофи

Сам штат Огайо за останні роки перетворився на республіканську територію, де демократам для перемоги потрібен був або сильний кандидат, або серйозний скандал у таборі республіканців (самі себе переграли).

Реклама

Але чи буде Америка великою після цього? Це питання навіть не риторичне.

Історія сотні разів доводила: спроба побудувати "велич" або досягти геополітичних цілей шляхом повного знищення моралі, цінностей та ходіння по трупах і дитячих травмах завжди призводить до катастрофи.

Країна, яка втрачає внутрішній моральний компас і виправдовує людожерство заради перемоги, сама неминуче руйнує себе зсередини.