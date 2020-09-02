Колишня кандидатка на пост президента Білорусі Світлана Тихановська – учасники протестів в Мінську та інших містах цієї країни вважають її переможцем виборів глави держави – в інтерв'ю Литовському телебаченню заявила, що не хотіла порушувати питання Криму, оскільки як представники опозиції "не хотіли, щоб це питання якось роз'єднало нас ". Далі – оригінал російською.

На первый взгляд, логику Светланы Тихановской не так сложно понять. Против фальсификации итогов президентских выборов в Беларуси и авторитарного режима Александра Лукашенко выступают самые разные люди – и у них может быть различное отношение к вопросу об оккупации Крымского полуострова Российской Федерацией, – пишет Виталий Портников для Крым.Реалии.

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Но, с другой стороны, уверен, вопрос Крыма – это такой же вопрос о честности, как и вопрос о результатах президентских выборов в Беларуси.

Потому что если ты согласен с тем, что некое государство может с помощью силы и угроз захватить территорию другого государства, провести там сфальсифицированный референдум и на основании этого подтасованного голосования объявить чужую территорию своей, а граждан, живущих на этой территории – гражданами своей собственной страны, то почему ты не можешь согласиться с фальсифик

Почему вопрос Крыма должен объединять и белорусов?

И в том, и в другом случае все решается с помощью силы, и в том, и в другом случае важен не твой голос, а автомат в руке "вежливого зеленого" диверсанта, который, похоже, уже чистит оружие в ожидании приказа стрелять в протестующих граждан Республики Беларусь. И в том, и в другом случае речь идет о нарушении права, о неуважении к людям, о презрении к государственным институциям.

И в этом действия президента России Владимира Путина, уверен, ничем не отличаются от действий президента Беларуси Александра Лукашенко.

Именно поэтому я настаиваю на том, что вопрос об оккупации Крыма должен вовсе не разъединять, а объединять белорусов. Что люди, которые выступают против фальсификации итогов президентских выборов в собственной стране, должны с такой же уверенностью выступать против оккупации Крыма Россией именно потому, что и фальсификация, и оккупация – это явления одного порядка.

И по мере развития белорусских протестов необходимость понимания этого простого факта становится, думаю, все более очевидной. Уже Светлана Тихановская, которая была предельно осторожна по вопросу о Крыме в дни президентской предвыборной кампании, сейчас, в интервью Литовскому телевидению прямо говорит, что "Крым отошел другому государству в противоречие международным законам".

И, похоже, такая же эволюция происходит и у самой Тихановской, и у ее соотечественников по многим другим принципиальным вопросам. Если практически всю свою предвыборную кампанию Тихановская обращалась к беларусам на русском языке, то теперь, находясь в вынужденной эмиграции, она все чаще обращается к соотечественникам на их родной мове, изгнание которой из государственных институций и общественной жизни стало одним из важных "достижений" правителя.

Если протесты начинались под красно-зелеными флагами, которые ассоциируются не столько с самой Беларусью, сколько с авторитарным режимом Лукашенко, то сейчас практически всегда мы видим у участников протеста национальные бело-красно-белые флаги белорусского народа. И это логично.

Потому что проведение честных выборов – только один из элементов государственного самоопределения Республики Беларусь и возрождения белорусского народа.

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Без уважения к своему языку и своей национальной символики, без приверженности праву – в том числе и растоптанному Кремлем в Крыму международному праву, говорить ни о суверенитете Беларуси, ни о возрождении белорусского народа и формировании белорусской политической нации, уверен, попросту не приходится.

Источник: Крым.Реалии