У період президентських виборів уряд Білорусі подав у відставку. Втім після невизнаного у світі переобрання Олександр Лукашенко вже встиг призначити новий уряд. Щоправда, всі члени попереднього зберегли свої портфелі.

Про призначення нового старого уряду Білорусі повідомляє видання "Радыё Свабода".

До слова Лукашенко дав силовикам та відомствам сім завдань для "повернення спокійної країни"

Список нових членів уряду Білорусі:

Роман Головченко – прем'єр-міністр,

Микола Снапков – перший віцепрем'єр-міністр,

Володимир Кухаров – віцепрем'єр-міністр,

Юрій Назаров – віцепрем'єр-міністр,

Ігор Петришенко – віцепрем'єр-міністр,

Олександр Суботін – віцепрем'єр-міністр,

Володимир Колтович – міністр антимонопольного регулювання й торгівлі,

Руслан Пархамович – міністр архітектури й будівництва,

Юрій Караєв – міністр внутрішніх справ,

Андрій Хмель – міністр житлово-комунального господарства,

Володимир Караник – міністр охорони здоров'я,

Володимир Макей – міністр закордонних справ,

Ігор Луцький – міністр інформації,

Юрій Бондар – міністр культури,

Віталій Дрожджа – міністр лісового господарства,

Віктор Хренін – міністр оборони,

Ігор Карпенко – міністр освіти,

Сергій Наливайко – міністр з питань податків і зборів,

Володимир Ващенко – міністр з надзвичайних ситуацій,

Андрій Худик – міністр природних ресурсів й охорони навколишнього середовища,

Петро Пархомчик – міністр промисловості,

Костянтин Шульган – міністр зв'язку й інформатизації,

Іван Крупко – міністр сільського господарства й продовольства,

Сергій Ковальчук – міністр спорту й туризму,

Олексій Авраменко – міністр транспорту й зв'язку,

Ірина Касцевич – міністр праці й соціального захисту,

Юрій Селіверстов – міністр фінансів,

Олександр Червяков – міністр економіки,

Віктор Каранкевич – міністр енергетики,

Олег Сліжевський – міністр юстиції,

Валерій Вакульчик – голова Комітету державної безпеки,

Дмитро Пантус – голова Державного військово-промислового комітету,

Дмитро Матусевич – голова комітету держмайна,

Олександр Шумілін – голова Державного комітету з питань науки й технологій,

Валентин Татарицький – голова Державного комітету зі стандартизації,

Анатолій Лапо – голова Державного прикордонного комітету,

Юрій Сенько – голова Державного митного комітету.

Тут дуже показовим є той момент, що одразу після свого перепризначення білоруський прем'єр здійснив дзвінок до російського колеги. Про це повідомили в Раді міністрів Білорусі.

Роман Головченко розповів Михайлу Мішустіну про те, яких кроків білоруська влада вживає для "стабілізації ситуації" в Білорусі. Також домовлялися про економічну співпрацю й зняття обмежень на перетин кордону між державами.