Олександр Лукашенко за підсумками засідання Ради безпеки дав 7 доручень силовикам та іншим відомствам. Мета завдань – "стабілізація ситуації в країні".

Президент Білорусі дав силовикам кілька доручень за підсумками засідання Радбезу, повідомляє пресслужба Лукашенка.

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Доручаю Державному прикордонному комітету посилити охорону державного кордону по всьому периметру з метою недопущення в Білорусь з інших країн бойовиків, зброї, боєприпасів, грошей для фінансування заворушень,

– заявив він.

Кому ще та які завдання дав Лукашенко

Міністерству оборони доручив звернути особливу увагу на пересування військ НАТО на територію Польщі та Литви – "відстежувати напрямки їх руху і їх задуми". А також вжити заходів та "не соромитися виводити" білоруські Збройні сили й техніку на напрямки їхнього пересування.

доручив звернути особливу увагу на пересування військ НАТО на територію Польщі та Литви – "відстежувати напрямки їх руху і їх задуми". А також вжити заходів та "не соромитися виводити" білоруські Збройні сили й техніку на напрямки їхнього пересування. Міністерству внутрішніх справ – не допускати заворушень у країні, особливо в Мінську.

– не допускати заворушень у країні, особливо в Мінську. Комітету державної безпеки – "виявляти і припиняти діяльність організаторів вуличних заворушень, розкривати канали фінансування заворушень у Білорусі".

– "виявляти і припиняти діяльність організаторів вуличних заворушень, розкривати канали фінансування заворушень у Білорусі". Міністерству закордонних справ – донести до керівників західних держав інформацію про ситуацію в Білорусі та "попередити їх про відповідальність за розпалювання заворушень і фінансування заворушень".

– донести до керівників західних держав інформацію про ситуацію в Білорусі та "попередити їх про відповідальність за розпалювання заворушень і фінансування заворушень". ЗМІ – "пояснювати, розповідати, попереджати людей, що програми цієї "чорної сотні" – шлях у прірву до знищення Білорусі як суверенної і незалежної держави".

– "пояснювати, розповідати, попереджати людей, що програми цієї "чорної сотні" – шлях у прірву до знищення Білорусі як суверенної і незалежної держави". Уряду – забезпечити реалізацію і контроль його доручень щодо безперебійного функціонування підприємств.

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