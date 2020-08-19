Лукашенко дав силовикам та відомствам сім завдань для "повернення спокійної країни"
Олександр Лукашенко за підсумками засідання Ради безпеки дав 7 доручень силовикам та іншим відомствам. Мета завдань – "стабілізація ситуації в країні".
Президент Білорусі дав силовикам кілька доручень за підсумками засідання Радбезу, повідомляє пресслужба Лукашенка.
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Доручаю Державному прикордонному комітету посилити охорону державного кордону по всьому периметру з метою недопущення в Білорусь з інших країн бойовиків, зброї, боєприпасів, грошей для фінансування заворушень,
– заявив він.
Кому ще та які завдання дав Лукашенко
- Міністерству оборони доручив звернути особливу увагу на пересування військ НАТО на територію Польщі та Литви – "відстежувати напрямки їх руху і їх задуми". А також вжити заходів та "не соромитися виводити" білоруські Збройні сили й техніку на напрямки їхнього пересування.
- Міністерству внутрішніх справ – не допускати заворушень у країні, особливо в Мінську.
- Комітету державної безпеки – "виявляти і припиняти діяльність організаторів вуличних заворушень, розкривати канали фінансування заворушень у Білорусі".
- Міністерству закордонних справ – донести до керівників західних держав інформацію про ситуацію в Білорусі та "попередити їх про відповідальність за розпалювання заворушень і фінансування заворушень".
- ЗМІ – "пояснювати, розповідати, попереджати людей, що програми цієї "чорної сотні" – шлях у прірву до знищення Білорусі як суверенної і незалежної держави".
- Уряду – забезпечити реалізацію і контроль його доручень щодо безперебійного функціонування підприємств.
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Протести в Білорусі: що треба знати
- Згідно з офіційними результатами виборів, чинний президент Олександр Лукашенко здобув 80,01% голосів, а його головна опонентка Світлана Тихановська – 10,12%.
- Білоруси вважають такі результати сфальсифікованими, тому з 9 серпня протестують, а з 17 країну охопив загальнонаціональний страйк.
- Перші дні протестів супроводжувалися застосуванням сили з боку спецпризначенців і правоохоронців. Крім того, силовики стріляли гумовими кулями, розпилювали сльозогінний газ і били ледь не до смерті всіх, хто траплявся їм під руку.
- Відомо про щонайменше 5 загиблих (четверо офіційно) і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали. Згодом більшість із них відпустили – зокрема, 13 серпня майже 1 тисячу людей.
- Водночас жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.
- А у штабі Тихановської оголосили про створення Координаційної ради для забезпечення трансферу влади. Опозиція хоче перевиборів.