Увесь Будапешт обклеєний Зеленським: як російські політтехнологи підставили Орбана

Віктор Орбан використовує образ Зеленського як "зовнішнього ворога" у передвиборчій кампанії, яку координують люди з Кремля. Попри те що опозиційна партія "Тиса" випереджає "Фідес" у рейтингах, через мажоритарну систему реальний результат може виявитися зовсім іншим.

Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко пояснив 24 Каналу, що партії йдуть на одному рівні та кількість провокацій поки не зменшиться.

Навіщо Орбан створює ілюзію зовнішньої загрози для виборців?

Орбан розклеїв портрети Зеленського по всій Угорщині, мимоволі зробивши українського президента одним з найвідоміших облич у країні.

"Тиса" випереджає "Фідес" на 8 – 12%, але це може створити ілюзію перемоги – де-факто ідуть ніздря в ніздрю, бо Орбан має перевагу в мажоритарних округах, які визначають більшість парламенту. Увесь цей треш з портретами Зеленського розрахований на сільський електорат,

– сказав Чаленко.

Орбан пройшов еволюцію від образу України як держави, що втратила суверенітет, до України як могутньої сили, що перетворює саму Угорщину на колонію. Експерт зазначає, що це, хай і в такій формі, є фактичним визнанням геополітичного статусу офіційного Києва.

Промовистим є й той факт, що один з членів угорської делегацією відмовився їхати до Києва, бо має українське громадянство і побоявся мобілізації. Це випадково оголило багаторічну підривну діяльність Будапешта, а саме: масову роздачу паспортів на Закарпатті.

"Обирати будуть угорці, а не ми – і це треба розуміти. Певна надія є, бо електорат опозиції – це переважно освічене населення великих міст, і це може зіграти свою роль на виборах. Але водночас треба бути обережними, бо будь-яка провокація з українського боку стає чудовою поживою для передвиборчої кампанії Орбана", – пояснив Чаленко.

Зверніть увагу! Політолог, президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний зазначив, що критика Зеленського з боку Петера Мадяра через погрози Орбану є цілком очікуваною. Він додав, що до Мадяра теж можуть виникнути певні питання, але він орієнтований на Європу та Україна матиме можливість врегулювати відносини з Угорщиною, тоді як у разі перемоги Орбана проблеми, найімовірніше, триватимуть.

