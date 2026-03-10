Буде дуже неспокійно: політолог відповів, що робитимуть російські агенти в Угорщині

В Угорщині 5 березня захопили сімох українських інкасаторів та велику суму коштів, яку вони перевозили. Це відбулося на тлі виборчої кампанії в країні та голосування, яке заплановане на 12 квітня 2026 року.

Лідер угорської опозиції говорить про те, що чинний прем'єр Віктор Орбан запросив російських агентів, політтехнологів до країни. Як зауважив 24 Каналу політолог Артем Бронжуков, у такі заяви можна вірити.

Як Україна може "допомогти" Орбану?

Віктор Орбан прагне збільшити не лише медійну ескалацію напередодні виборів. Він розуміє, що його рейтинг далеко не найкращий, опитування показують, що лідер опозиції Петер Мадяр зможе перемогти. Отже, заяви про нібито злочини українських інкасаторів, російських агентів – все це вписується у загальну стратегію Орбана.

Він хоче нагнітати ситуацію, щоб мобілізувати виборців і спробувати зламати негативний для себе електоральний трек. Зараз дуже важливо не підігрувати Орбану, не дати йому представляти офіційну позицію Угорщини на найвищому рівні.

Але треба подумати, чи всі перепалки з боку України не допомагають стратегії Орбана, яку для нього придумали кремлівські політтехнологи. Здається, що це може зіграти йому на користь. Тому Україні потрібно абстрагуватися від цього конфлікту,

– підкреслив Артем Бронжуков.

На його думку, чим ближче до дня голосування, тим більше провокацій виникатиме, ставатиме дуже неспокійно. Уже зараз є багато заяв про те, що Україна нібито готує провокації, можливо, саме для цього в Угорщину й приїхали російські агенти.

Що могли задумати спецслужби Кремля?

Уже відомо про випадки, коли на території Росії вибухали будинки, були заяви про теракти, а потім ставало відомо, що відповідальність за це на Кремлі. Це робиться для того, щоб дестабілізувати населення та змістити фокус уваги.

"Я б готувався до найгіршого, враховуючи риторику Орбана, який змальовує Мадяра агресивним українським мілітаристом, каже, що він нібито принесе війну в Угорщину. А себе Орбан демонструє як єдина людина, яка може не розповсюдити уявну війну", – сказав політолог.

Зверніть увагу! Угорський уряд намагається переконати громадян, що Україна нібито запровадила проти них "нафтову блокаду". Ба більше, у соцмережах навіть оприлюднили петицію з вимогою бойкотувати підтримку України. Текст проілюстрували фотографією Володимира Зеленського, який стоїть з простягнутою рукою.

На тлі турбулентності у світовій політиці такі наративи добре спрацьовують. Орбан це розуміє, тому й заручився підтримкою Росії. "Почерк" Кремля добре помітно, адже Володимир Путін завжди намагався "грати на розділенні", наприклад, розповідав, що до влади в Україні буцімто прийдуть "бандерівці" й вбиватимуть російськомовних людей.

Втім виявилося, що насправді російськомовних вбиває виключно Росія. Тепер цей інструмент Кремль намагається використати в Угорщині, розділити різні верстви населення, зіткнути їх одні проти одних.

