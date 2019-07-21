Вибори до Верховної ради почалися: українці Австралії першими у світі розпочали голосування

За кордоном розпочалось голосування на позачергових виборах народних депутатів до Верховної ради. Першою о 8:00 за місцевим часом (1:00 за Києвом) почала свою роботу дільниця №900001 на території посольства України в Австралії у Канберрі.

На сторінці Посольства України в Австралії у Facebook повідомляється, що всі, хто стоїть на консульському обліку, мають змогу проголосувати до 20-ї години вечора за місцевим часом (13:00 за Києвом). Аби проголосувати з собою потрібно мати закордонний паспорт.

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О другій ночі за Києвом і о восьмій за місцевим часом відкрилися виборчі дільниці в столиці Японії Токіо та столиці Республіки Корея Сеулі.

За даними ЦВК, загалом за кордоном розташовані 102 виборчі дільниці.

Нагадаємо, що в Україні сьогодні виборчі дільниці будуть відкритими з 8:00 до 20:00. В роботі дільниць не передбачені перерви, тому можна приходити голосувати у будь-який час в межах вказаних годин.

На дільницях за кордоном голосування проводиться в ті ж години, однак за місцевим часом.

Загалом українці можуть проголосувати у 72 країнах світу. Щоправда, через малу кількість дільниць у деяких країнах, українцям доводиться вистоювати у довжелезних чергах. Наприклад, в Австралії є лише одна українська виборча дільниця на цілу країну, а ось у США їх чотири.

До речі, їх адреси незмінні ще з президентських виборів. З ними можна ознайомитись тут.

Перші результати виборів з’являться на сайті ЦВК вже в ніч на 22 липня. Але це будуть лише попередні результати підрахунку певної частини голосів. Офіційні результати 100% підрахованих голосів повинні оголосити до 5 серпня. Перше засідання новообраний парламент має провести до 9 вересня.



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