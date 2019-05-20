Які палки в колеса встиг поставити Порошенко Зеленському

Нещодавно "Народний фронт" підірвав політичну вибухівку під коаліцією, оголосивши про її розвал. У такий спосіб депутати намагаються вирвати собі ще півроку на посадах, бо новообраний президент Володимир Зеленський не зможе достроково розпустити Верховну Раду.

Не лише Генпрокурор Юрій Луценко чіпляється за владу. Так само намагаються зберегти свої теплі крісла депутати панівної коаліції "БПП" та "Народного фронту".

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Чи може Зеленський розпустити Раду

За законом, після оголошення про вихід з коаліції відводиться 30 днів на формування нової. Тобто одразу припинити повноваження Ради не можна, а 30 днів спливуть після 16 червня. Проте це ще не все, адже і після 16 Зеленський не зможе цього зробити, тому що буде діяти заборона іншої статті Конституції. Згідно з нею, парламент не можна розпускати в останні півроку повноважень Ради.

Таким чином, "Народний фронт" виграє час, щоб запустити нові проекти, а також продовжить зв'язувати руки новообраному президенту Зеленському. Хоча розрахунок "Народного фронту" – це далеко не істина. 27 листопада 2014 року була створена коаліція "Європейська Україна", до складу якої входили: "БПП", "Народний фронт", "Самопоміч" "Радикальна партія Олега Ляшка" та "Батьківщина".

Потім Порошенко почав грати проти своїх соратників, обливати брудом їхніх ставлеників в уряді, провокувати кримінальні справи. Тому один за одним молодші партнери залишили коаліцію. Після гучного викриття оборудок Кононенка, який тиснув на міністра економіки Абромавичуса, коаліція остаточно посипалася. І, починаючи від 19 лютого 2016 року, до її складу входить лише дві депутатські фракції: "БПП" та "Народний фронт". А сумарно це менше, ніж 226 депутатів.

Щоправда, коли формувався уряд Гройсмана, шляхом позафракційних депутатів, почали доповнювати фракцію "БПП", щоб сумарно з "Народним фронтом" депутатів у коаліції знову стало 226. Але жодних коаліційних переговорів чи угод при цьому не велося і не підписувалося.



Верховна Рада

І дуже швидко додаткові депутати знову вийшли з коаліції. А коли журналісти почали просити показати список учасників коаліції, то у відповідь відповідальні працівники апарату ВР позичали в сірка очі. Тобто у Зеленського були, є і будуть всі підстави знехтувати сценарієм "Народного фронту". Дострокові вибори після його інавгурації підтримує суспільство, бо воно голосувало за повне перезавантаження. І дострокові вибори якраз і будуть виконанням Зеленським його обіцянок.

Що потрібно зробити для розпуску

Щоб провести дострокові вибори, Зеленському доведеться покладатися на благословення Окружного адміністративного суду Києва. Стривайте! Але він, цей суд, на сьогодні вважається найбільш продажним і підконтрольним будь-якій новій владі. Це той самий суд, який скасував націоналізацію "Приватбанку", відсторонив Супрун і поновив Насірова. Такі вибори матимуть, як кажуть в народі, запашок.

Сам Окружний суд Києва після інавгурації мав би стати об'єктом ретельного розслідування з боку нової влади та показовим прикладом покарання нечесних суддів. Не секрет, що тривалий час його куратором був Олександр Грановський, найближчий соратник Порошенка, який зараз намагається отримати недоторканність у наступному парламенті, обравшись за округом в Харкові.

І якраз розпуск Ради містить цю дуже негативну складову – нові вибори з високою долею вірогідності доведеться проводити за старим законом, а значить, всі корупціонери з округів знову пролізуть до державної годівниці. Адже у разі дострокових виборів шанс поміняти закон просто мізерні. Хоча, немає куди правди діти, і в разі проведення виборів у призначений час, у жовтні 2019 року, є невеликою ймовірність скасування мажоритарки.

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Тому Зеленський вступає на посаду президента, оточений безліччю різних сценаріїв, де немає ідеального, а кожен має слабкі та сильні сторони. Перезавантаження, але за старим законом і з підтримкою дискредитованого суду? Чи вибори у жовтні, і цього часу вистачить на перегрупування кланів, хоча є теоретичний шанс скасувати мажоритарку.



Інавгурація Володимира Зеленського

Які палки в колеса встиг поставити Порошенко

Ще одну бомбу уповільненої дії, яку заклала команда Порошенка під президентство Зеленського – це заміна керівника Конституційного суду. Його попередній керівник Станіслав Шевчук був близьким до деяких юристів з команди Зеленського. І тепер Шевчука звільнено. До нього є безліч претензій, починаючи з надто толерантного ставлення до порад від "смотрящих" Порошенка, закінчуючи активною роллю при скасуванні закону про незаконне збагачення, що створило серйозні проблеми Україні у відносинах із Заходом.

Але претензії, які висунули Шевчуку при звільненні, виглядають як розправа. Нагадаю, йому інкримінували призначення собі радників та фразу в інтерв'ю про те, що він не приведе до присяги президента, обраного у результаті фальсифікації виборів. Іншими словами, Зеленського як президента попереду чекають дуже серйозні виклики. І найголовніший – корупція в судовій владі.

Бо люди, які від імені народу визначають, що є законним, повинні мати бездоганну репутацію. А цього всього не зробити без нового парламенту. Тому, від виборів до Верховної Ради залежить доля української демократії.