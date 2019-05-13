Інформаційна зброя: які медіа контролює Порошенко

Хоча Петро Порошенко програв вибори, але іти з посади він не поспішає. Останні дні на Банковій витрачає на те, щоб максимально обставитися людьми, які будуть оберігати його інтереси після зміни влади.

Про вплив на Нацраду

Одним з рішень, яким Порошенко хоче зберегти вплив на медіа-простір, стало призначення нового члена регулятора телебачення та радіомовлення. Новим членом Нацради став Володимир Горковенко.

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Формально Горковенко займав у Адміністрації президента посаду, яка звучала так: завідувач відділу зв'язків з вітчизняними, регіональними та закордонними медіа.

Відділ діяв всередині департаменту інформаційних стратегій, який, у свою чергу, був частиною головного департаменту інформаційної політики Адміністрації президента України. Виглядає, як маловпливова посада навіть не керівної, а середньої ланки на Банковій.



Володимир Горковенко

Але насправді Горковенко виконував для Порошенка ту саме роль, яку відігравав одіозний Сергій Васильєв у адміністрації Віктора Медведчука, а Ганна Герман – за часів президента Януковича.

Горковенко був відповідальний за формування так званих чорних та білих списків. Це була неформальна система цензури та впливу на свідомість громадян, яка була створена Порошенком у взаємодії з олігархами та державними чиновниками.

Наприклад, Нацрада з питань телебачення знаходила порушення в одного із телеканалів. Оскільки Нацраду контролював Порошенко через свою довірену особу, то власнику телеканалу пропонували альтернативу: або загроза закриття чи штрафу, або почати дослухатися до порад з боку Адміністрації Президента. Так само проблеми могли створювати ГПУ або СБУ.

Про "чорні" та "білі" списки для медіа

Зазвичай власники медіа погоджувалися співпрацювати з владою. Після чого, як подейкують, на арену виходив наш герой, який передавав у редакції телеканалів список заборонених до участі в ефірі журналістів, експертів та політиків. Тобто тих, хто нелояльно ставився до Порошенка або його оточення, хто викривав його корупцію або кумівство.

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Але, крім "чорного" списку, на додачу власники мас-медіа отримували "білі" списки. Це так звані незалежні експерти, якими часто виявлялися латентні порохоботи. Вони мали сидіти в телестудіях та з розумним виглядом транслювати свою начебто незалежну точку зору.

Насправді ж ці люди були таємно заангажовані владою Порошенка для просування потрібних ідеологічних посилів або дискредитації опонентів. Тези, які вони озвучували, також готували спеціально навчені люди.

Один з типових представників цієї армії – Тарас Чорновіл, який протягом останніх років не сходить з усіх телеканалів, які пішли на цю змову з владою про "чорні" та "білі" списки.



Тарас Чорновіл



При чому джерел своїх доходів Чорновіл так і не зміг пояснити, прикрившись написанням для китайських видань.

І от тепер той, хто просував потрібну інформаційну картину на телеканалах, яких вдалося "загнати" Порошенку в співпрацю, тепер буде сам працювати в органі "загонщиків" та визначатиме, які телеканали стратити, а які милувати

Що відбулося на телеринку за президентства Порошенка

Для Порошенка стратегічно важливо мати свою людину в Нацраді, адже за часів його президентства відбулися дивні процеси на телеринку. Перше – це зміна власника телеканалу "Тоніс", який належав сину Януковича.

Та замість конфіскації або передачі в Агентство з управління арештованими активами ця медіа-організація просто змінила власника. Новим господарем на цій кнопці стала довірена особа Порошенка. А зразу після цього в канал почали вливатися грандіозні кошти невідомого походження.

Було орендовано найдорожчий офіс в Україні – в хмарочосі "Парус", найнято на роботу російських журналістів із захмарними гонорарами, як Матвей Ганапольський. Було збудовано телестудію, якій немає рівних в Україні.



Бізнес-центр "Парус" в Києві

Ринком ходять легенди, що в телеканал "Прямий" пішли гроші, які клан Порошенка виймав з української економіки, не шкодуючи нічого, аби створити універсальну інформаційну зброю. І от тепер, після зміни влади, була би добра нагода розібратися, хто насправді стояв за каналом "Прямий" і чому він став рупором влади за сумнівні гроші.

Ще один канал, який "кришував" Порошенко – це "112 Україна". Створений він так само в часи Януковича, мав безліч порушень, на які мала реагувати Нацрада: мовлення вони мали здійснювати розважальне, а не інформаційне, і на регіональному рівні, а не всеукраїнському.

"112" також мав непрозору структуру власності, за якою проглядався міністр-втікач до Росії Віталій Захарченко. І все це мало тягнути на штрафи та закриття. Але цей орган, підконтрольній Банковій, дивився на всі порушення крізь пальці.

А коли на засідання телевізійного регулятора винесли питання про непродовження ліцензій, то керівник відомства Юрій Артеменко – найближчий соратник Порошенка – просто переніс питання, аргументувавши листом від СБУ. Як згодом мені вдалося встановити, він фактично дезінформував своїх колег, адже СБУ просило якраз про інше: позбавити канал ліцензій, не зволікаючи.



Юрій Артеменко

Паралельно "112" поміняв власників. Ними стали люди з найближчого оточення Віктора Медведчука, який активно співпрацював з Порошенком на ринку дизельного палива та скрапленого газу для автомобілів. І, загнавши "112" в пастку, Порошенко замість того, щоб вчиняти згідно з законом, просто взяв канал в заручники та домігся лояльного для себе висвітлення.

І от тепер для того, щоб оберігати свої інтереси, Порошенко розставляє людей в свої останні дні володарювання. Цікаво, що попередній керівник Нацради з питань телебачення Юрій Артеменко зараз теж переведений Порошенком на іншу посаду: в Національну комісію з питань зв'язку та інформатизації.

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Звичайно, після інавгурації нового президента чиновники, призначені Порошенком, мають втратити посади. А на їх місце повинні прийти люди з незаплямованою репутацією та новими цінностями, які будуть служити не господарю з Банкової, а своїй присязі – в інтересах усіх громадян України.

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