Вибори президента Росії-2018: Путіну малюють "захмарний" результат і явку

Вибори президента Росії відбудуться 18 березня. За крісло глави Росії змагаються 17 кандидатів, однак соціологи вже зараз пророкують беззаперечну перемогу чинного президента РФ Володимира Путіна.

Зокрема, за результатами опитування державного Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦИОМ), 70% опитаних точно братиме участь у виборах, ще 11 % відповіли, що "швидше за все" братимуть участь у виборах. А фонд "Петербуржская политика" прогнозує 100-відсоткову явку в окремих російських регіонах, зокрема, в Тюменські області та Республіці Тива.

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За даними того ж ВЦИОМ, віддати свій голос на виборах президента Росії за чинного главу держави Володимира Путіна, за даними опитувань 11-15 січня, готові 73,2% росіян. За кандидата від Комуністичної партії Павла Грудініна і лідера ЛДПР Володимира Жиріновського зібрались проголосувати по 6,1% від загального числа опитаних.

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За телеведучу, кандидата від "громадянської ініціативи" Ксенію Собчак готові голосувати 1,2% опитаних, за лідера партії "Яблоко" Григорія Явлінського – 0,8%, за кандидата від партії "Партія росту" Бориса Титова – 0,3%.