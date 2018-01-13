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У Росії закінчили прийом документів від претендентів на участь у виборах президента: хто подався

20:26, 13 січня 1557 Читать новость на русском
Путін має шанси перемогти на виборах у 2018 році у Росії
Путін має шанси перемогти на виборах у 2018 році у Росії

Центральна виборча комісія Російської Федерації закінчила приймати документи від претендентів на участь у виборах президента країни. Загалом до участі у виборах зголосилися представники 24 політичних партій і 46 самовисуванців.

Наразі кандидатами вже офіційно зареєстровані двоє висуванців парламентських політичних партій: Володимир Жириновський від його Ліберально-демократичної партії Росії та новачок-кандидат від комуністів Павло Грудінін. Директор підмосковного радгоспу імені Леніна. Його деякі російські експерти називають найбільш небезпечним спаринг-партнером Путіна у кампанії.

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Згідно російського законодавства, інші претенденти – і самовисуванці, і висуванці позапарламентських партій – мають подати достатню кількість голосів виборців на свою підтримку –до 300 тисяч підписів виборців, однак з одного регіону – не більше 7500 підписів.

Чинний президент Володимир Путін, який прагне балотуватися на новий, уже четвертий термін на наступні шість років, іде як самовисуванець. У його штабі заявили, що вже зібрали необхідні 300 тисяч підписів, але наразі не припиняють далі збирати їх, повідомляє "Радіо Свобода".

При цьому у сторону штабу Путіна лунають звинувачення у тому, що у деяких місцях Росії до збирання підписів примусово залучали бюджетників (лікарів, учителів), студентів чи батьків школярів. Офіційні особи заперечували це.

Серед 15 претендентів, яким уже відмовили в реєстрації, – і опозиційний діяч і борець із корупцією Олексій Навальний. Російський центрвиборчком відмовився реєструвати його кандидатом. Причина – наявність судимості – він засуджений до умовного терміну в так званій справі "Кіровлісу". Тепер політик закликає росіян бойкотувати вибори.

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Також виборчі кампанії вже ведуть такі діячі, як телеведуча Ксенія Собчак чи засновник партії "Яблуко" Григорій Явлінський. 26 грудня опозиціонерку Собчак офіційно зареєстрували кандидаткою в президенти. З-поміж усіх російських так званих "лібералів" Собчак поки що єдина заговорила про необхідність припинення гібридної війни в Україні.

Без кого неможливо уявити російські президентські вибори, так це без 71-річного Володимира Жиріновського. Свою кандидатуру він висуває вшосте.

Як очікують, уже в першому колі виборів, що призначене на 18 березня, зі значним відривом переможе 65-річний Володимир Путін. Фактично він керує Росією вже 18-й рік, із 31 грудня 1999-го, коли подав у відставку попередній президент Борис Єльцин, – при цьому протягом 2008–2012 років із посади прем’єр-міністра Росії за президентства свого соратника Дмитра Медведєва.

За словами оглядачів, у Кремлі непокояться лише про те, щоб перемога Путіна була якнаймасштабнішою, а можливою перешкодою для цього вважають апатію виборців. Щоб подолати її, вибори призначили на 18 березня – саме той день, коли 2014 року Росія незаконно заявила про входження до неї українського Криму. Для цього ухвалили спеціальний закон, що уможливив перенести вибори якраз на цей день. Як вважають, це зробили для того, щоб іще більше наростити виборчі показники Путіна, для якого захоплення Криму виставляють як одне з його головних досягнень.

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Теги: Новини політики Новини Росії Вибори в Росії 2018
Джерело: 24 Канал
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