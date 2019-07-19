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      Вибори в Україні: чи є ідеології у партій, які йдуть в парламент

      Вибори навиворіт 55 Читать новость на русском

      Напередодні парламентських виборів особливо часто можна почути слово "ідеологія" та суперечки навколо нього. Що ж він означає та до якого типу партій належать українські політсили – читайте далі.

      Звідки беруться ідеології та для чого вони потрібні?

      Сам термін народився під час Великої французької революції. Придумав його Антуан Луї Клод Дестют де Трасі. Полум'яні прибічники Робесп'єра, одного з лідерів революції, кинули його до в'язниці.

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      Там він мав час поміркувати над тим, що ж змушує його земляків зводити барикади на вулицях Парижу, страчувати осіб королівської крові на гільйотині та воювати з цілою Європою.

      Він зрозумів, що це – ідеї, сполучені в певну систему. Такі як свобода, рівність та братерсво для всіх. Сьогодні ми розуміємо під ідеологією систему норм і цінностей, в які ми віримо й довкола яких об'єднуємося. Проте ідеології не лише об'єднують, але й ділять на "своїх" та "чужих". 

      Більшість ідеологій, від лівого до правого політичного спектра, породив пошук балансу між свободою і рівністю. Наприклад, в Україні лібералів часто зараховують до лівого крила. Хоча в світі лібералізм відносять до поміркованої "правиці".

      Данські соціалісти – останні соціалісти, які залишаються при владі в Європі. Та при цьому вони виступають з ідеями, які більше пасували б "правим", а не "лівим".

      Зрештою, такий поділ також сягає часів Французької революції. На Національній асамблеї монархісти сиділи праворуч, а республіканці – ліворуч. З великою натяжкою можна сказати, що сьогодні на правому полюсі є цінності індивідуальної свободи, а зліва – соціальної справедливості.

      Яка ситуація в Україні?

      Доцент кафедри політології КМА Іван Гомза розповів, до яких ідеологічних течій належать партії, які можуть потрапити в майбутній парламент.

      Коли відбудуться парламентські вибори? Позачергові вибори в Раду мають відбутися у неділю, 21 липня. У них візьмуть участь 22 партії. Результати виборів мають з'явитися не пізніше 5 серпня, а перше засідання нового парламенту повинне відбутися до 9 вересня.

      Чи є ідеологія у партій, які зараз беруть участь у виборах?

      – Ідеологічні партії – це архаїзм, який вже давно відмер. Він відмер у Європі, перероджується у США. Тому не варто шукати те, чого не мусить вже бути в Україні.

      Іван Гомза
      Доцент кафедри політології КМА Іван Гомза

      Чи погано, що партії відмовляються від ідеологій?

      – Люди часто вважають, що ідеології та партії це щось, що йде постійно поруч. Насправді це не так. Партії, які з'явилися у 18 столітті, не були ідеологічними. Партії після 70-х років 20 століття перестають бути ідеологічними.

      Ідеології та партії перетнулися лише у певному специфічному контексті. Це – масовізована політика й перше надання виборчого права широким масам.

      – Тоді ідеології були потрібні партіям для мобілізації своїх прихильників. Тепер використовуються інші технології. Відповідно, немає стимулу використовувати ідеології.

      Якого типу нинішні українські партії?

      – Вони належать до одного типу, так званого типу партій catch all.

      Catch all: що означає? Від англійського "зловити все". Політичні партії, які ставлять за мету привернути людей різних політичних поглядів, апелюючи до великої кількості виборців.

      – Такі політсили з'явилися приблизно в 70-80 роках. В нас вони є результатом кризи партій, які раніше зверталися до ідеологій. У них  є три важливі риси:

      1. Вони не користуються ідеологією як такою. А використовують набір понять, які актуальні, резонуються з бажаннями виборця.
      2. Активізуються незадовго до початку виборчого циклу.
      3. Ними керує вузький штаб технічних спеціалістів. Це люди, наприклад, політтехнологи, які знають, що зараз болить у виборців, як спілкуватися в медіа.

      Чи є партії-лідери виборчої кампанії в Україні популістичними?

      – Catch all– явище, яке частково перетинається з популізмом й це не випадково. Чому такі партії зараз стають популярними? Це, звісно, пов'язане з появою нових медіа. 

      Більше – дивіться у програмі.

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      Теги: Новини України Новини політики Вибори навиворіт Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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