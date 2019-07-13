Фінансування парітй: що законно в Україні, а що ні

Якщо ми не хочемо, щоб партії купували олігархи, то в нас немає іншої альтернативи, як фінансувати їх самим. Це може бути добровільно – членські внески та пожертвування або примусово – з держбюджету.

У нормальній системі партії можуть фінансуватися лише з трьох джерел: з власних коштів – членських внесків, приватних – пожертви і останній варіант – з податків.

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Можливо, справді було б непогано, якби кожен громадянин був членом якоїсь партії і справно щомісяця платив членські внески, з яких би партія й існувала б.

Проте у реальному житті так не буває. За останні 10 років у Європі навпаки політичні сили втрачають кількість членів. Це означає, що партії просто не могли б існувати лише на членські внески.

Як фінансують в Україні

Наприклад, "Народний фронт" – це партія, яка була переможцем на минулих парламентських виборах, за неї проголосувало майже 3,5 мільйонів українців. Скільки виборців були членами цієї партії, а скільки є зараз – такої інформації у відкритих джерелах немає.

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Інші партії теж не люблять афішувати своїх членів. Є й винятки, наприклад, "Сила людей" з першого дня на своєму сайті написала, що у них близько трьох тисяч партійців.

Кількість партійців у "Силі людей"

А на сторінці партії "Батьківщина" у Вікіпедії зазначено, що вона налічує близько 600 тисяч людей. Однак, джерело такої інформації не вказано та й загалом вона викликає сумніви.

Якщо б це була правдою, то означало б, що Батьківщина – це найбільша партія у Європі. Зараз такою вважають британські Лейбористську партію, яка налічує близько півмільйона партійців.

Звідки партії беруть власні кошти?

Закон встановлює певні обмеження щодо партійних фінансів. Наприклад, бюджет партії не може перевищувати 375 мільйонів гривень. Для мажоритарників – 17 мільйонів гривень.

Фізичні особи можуть фінансувати партії

Також обмежений максимальний розмір внеску для фізичних осіб – 1 мільйон 670 тисяч на рік. Для юридичних – 3 мільйони 340 тисяч.

Партії не можуть отримувати кошти від:

органів влади, комунальних чи державних підприємств, іноземців, неповнолітніх та недієздатних людей, фізичних та юридичних осіб з непогашеним боргом, фізичних та юридичних осіб, які працюють на партію.

Гроші з партії повинні зберігатися на єдиному накопичувальному рахунку фонду і тільки з нього здійснюється фінансування виборчих кампаній. Проте у 2014 році власні кошти переважали у бюджетах майже всіх партій, які набрали хоча б 1% голосів.

За винятком "Батьківщини", яка понад 200 мільйонів гривень позначила як добровільні внески фізичних осіб. Однак, потім журналістські розслідування виявили, що принаймні частина тих коштів була отримана від фіктивних донорів.

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Тобто ні власні кошти, ні пожертви не зберігають українські партії від впливу олігархів.

Чому погано коли партії фінансують олігархи?

Вони працюють не в інтересах українців, а по суті на власника партії Зазвичай, інтереси олігарха та українця на 99,9% не збігаються. Їм потрібна монополія і корупція, а нам здорова конкуренція та правова держава.

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