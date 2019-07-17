Виборцям подобається, що Зеленський і "Слуга Народу" вже виконують свої обіцянки, – політолог

Партія "Слуга Народу" нарощує свій рейтинг завдяки активній роботі Президента Володимира Зеленського і своїм діям.

Таку думку висловив політолог Петро Олещук.

"Я думаю, людям дуже подобається, як Зеленський поводиться. Публічні покарання недбалих чиновників – це те, чого від нього чекали. Але це й дії самої партії. Те, що постпраймеріз (процедура виключення неоднозначних кандидатів зі списку. – Ред.) провели, як і було обіцяно, дало свій результат", – сказав експерт.

Олещук підкреслив, що "Слуга Народу" почала виконувати обіцянки ще до обрання її депутатів у парламент, і виборці це високо оцінили.

Нагадаємо, згідно з даними опитування від Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), за партію "Слуга Народу" готові проголосувати 52,3% серед тих, хто визначився зі своїм вибором. У Раду також потрапляють "Опозиційна платформа – За життя" (10,3%), "Європейська Солідарність" (7,9%), "Батьківщина" (5,8%), "Сила і Честь" (5,1%).