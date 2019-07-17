12:00
17 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: РПЦ проклинає вегетеріанців та скейтерів. Нова загроза для Росії
      Вєсті Кремля
      22:02, 16 липня
      Вєсті. UA: Старі Зеленський, Вакарчук та Порошенко в FaceApp. Медведчук дресирує Путіна
      Вєсті.UA
      21:10, 16 липня
      Як на українській армії заробляє Бойко та хто з рідні членів "Опоплатформи" був в уряді Путіна
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від музею до Українського дому
      Згадати все
      21:31, 10 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ

      Виборцям подобається, що Зеленський і "Слуга Народу" вже виконують свої обіцянки, – політолог

      104 Читать новость на русском
      Петро Олещук
      Петро Олещук / kherson.life

      Партія "Слуга Народу" нарощує свій рейтинг завдяки активній роботі Президента Володимира Зеленського і своїм діям.

      Таку думку висловив політолог Петро Олещук.

      "Я думаю, людям дуже подобається, як Зеленський поводиться. Публічні покарання недбалих чиновників – це те, чого від нього чекали. Але це й дії самої партії. Те, що постпраймеріз (процедура виключення неоднозначних кандидатів зі списку. – Ред.) провели, як і було обіцяно, дало свій результат", – сказав експерт.

      Олещук підкреслив, що "Слуга Народу" почала виконувати обіцянки ще до обрання її депутатів у парламент, і виборці це високо оцінили.

      Нагадаємо, згідно з даними опитування від Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), за партію "Слуга Народу" готові проголосувати 52,3% серед тих, хто визначився зі своїм вибором. У Раду також потрапляють "Опозиційна платформа – За життя" (10,3%), "Європейська Солідарність" (7,9%), "Батьківщина" (5,8%), "Сила і Честь" (5,1%).

      blog_ava
      Збитий Boeіng-777 у цифрах: інфографіка
      сьогодні
      10061
      Теги: Новини політики Володимир Зеленський Слуга народу
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Парламентські вибори-2019: все, що потрібно знати про програми партій
      сьогодні , 11:28 Парламентські вибори-2019: все, що потрібно знати про програми партій
      1
      Давайте поговоримо: телеміст між 24 каналом і грузинським Руставі-2 (17 липня, 19:00)
      сьогодні , 11:00 Давайте поговоримо: телеміст між 24 каналом і грузинським Руставі-2 (17 липня, 19:00)
      4149
      Отходы на пляжах Феодосии разъедают глаза, а завод в Керчи "встает с колен": новости Крымнаша
      сьогодні , 08:40 Отходы на пляжах Феодосии разъедают глаза, а завод в Керчи "встает с колен": новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1494
      Збитий Boeіng-777 у цифрах: інфографіка
      сьогодні , 07:35 Збитий Boeіng-777 у цифрах: інфографіка
      5 10061
      Що українці не пробачать новій владі, – версія соціолога
      сьогодні , 07:01 Що українці не пробачать новій владі, – версія соціолога
      Ірина Поліщук 4041
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук