Кілька поверхів провалилися вниз: жахливі наслідки вибуху в багатоповерхівці у Харкові

У Салтівському районі Харкова стався вибух у 16-типоверхівці. За попередньою інформацією, могла вибухнути газо-повітряна суміш. Це сталося у квартирі на п'ятому поверсі.

Удар був дуже сильний. Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко озвучила думку, що вибухнути міг газовий балон.

До теми У поліції назвали причину вибуху в багатоповерхівці у Харкові: є загиблі та постраждалі

"На жаль, там загинуло двоє людей: чоловік 27 років, жінка 35 років. Просто вивалило навіть плити зовнішні. Усе вилетіло звідти. Кілька поверхів під місцем, де стався вибух, просто провалилися вниз. Це не наслідки ворожого удару. Але я припускаю, що це міг бути газовий балон. Правоохоронці далі будуть з'ясовувати, що ж відбулося", – сказала вона.

Які наслідки вибуху?

Анна Черненко зазначила, що є двоє загиблих. Кілька людей звернулися з гострою реакцією на стрес. Двом людям зараз немає де жити. Одна жінка їде до своїх родичів. Ще одна буде відселятися в соціальне міське житло. Будуть проведені ремонти, але це вимагає часу. Офіційно це вибух газо-повітряної суміші. Але що саме вибухнуло – буде з'ясовувати слідство.

Якщо це вибухнув газовий балон, то прошу людей бути максимально обережними. Бо холодно, і кожен хоче підстрахуватися, зробити, щоб його оселя була максимально комфортною, щоб ній просто можна було жити. Але я дуже прошу, щоб мешканці України дивилися поради ДСНС щодо того, як безпечно проживати в умовах без опалення, якщо так стається. Тому що дуже багато небезпеки через неправильне поводження,

– підкреслила кореспондентка.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що наслідки дуже серйозні. Перекриття, дві квартири повністю зруйновані. Крім цього, дві людини загинули, дві людини отримали поранення. Зараз експерти працюють для того, щоб дати алгоритм дій, як відбудувати ці перекриття.

Що відомо про вибух?