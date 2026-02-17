В Ленінградській області стався вибух у будівлі військової комендатури: є загиблі

В Ленінградській області внаслідок вибуху в будівлі комендатури обвалилися 2 та 3 поверхи. ЗМІ повідомили, що загинуло троє людей, а ще одного витягують з під завалів служби порятунку.

Вибух стався на території військової частини 56 гвардійського окружного навчального центру. Про це повідомили російські телеграм-канали.

Що відомо про вибух в будівлі комендатури?

В Ленінградській області 17 лютого пролунав потужний вибух, внаслідок якого знищені 2 та 3 поверхи та загинуло троє людей. Ще одного росіянина досі витягують з під завалів.

Губернатор області сказав, що нібито "поки нічого не знає про вибухи" у комендатурі. Один з мешканців повідомив, що вибух точно був не через БпЛА. Він додав, що одного військового придавило плитою, а ще одного шукають під завалами.

Російські ЗМІ повідомили, що вибух стався, ймовірно, внаслідок детонації боєприпасів або витоку газу. Вони також додали про можливість диверсії.

