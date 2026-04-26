Росія атакувала Чернігів дронами: у місті виникли пожежі

Ворог атакував Чернігів ударними безпілотниками, спричинивши пожежі в житлових районах. Один із дронів вибухнув поруч із багатоповерховим будинком, пошкодивши вікна.

Про наслідки атаки розповів начальник Чернігівської обласної військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Що відомо про наслідки атаки на Чернігівщині?

Уранці 26 квітня Чернігів опинився під атакою російських ударних безпілотників. Унаслідок падіння ворожих БпЛА виникли пожежі в приватних будинках, наразі інформація про постраждалих уточнюється.

Згодом стало відомо, що один із дронів типу "Шахед" вибухнув поблизу багатоповерхового житлового будинку. У результаті вибуху в будівлі пошкоджено та вибито вікна.

Станом на цей момент інформації про постраждалих не надходило. Відповідні служби працюють на місцях, уточнюючи масштаби руйнувань та наслідки атаки.

Що відомо про останні атаки росіян на українські міста?

У ніч на 25 квітня Росія здійснила чергову масштабну комбіновану атаку по Україні, застосувавши ракети різних типів і сотні ударних безпілотників. Загалом у повітряному просторі зафіксували 666 ворожих цілей, більшість із яких становили дрони. Сили ППО знищили або подавили переважну частину загроз, однак зафіксовано й влучання по низці об'єктів та падіння уламків у різних регіонах.

Навіть після масованої атаки ворог не зупинився та продовжив терор дронами. Відомо, що Дніпро перебувало під постійними обстрілами. У ніч на 26 квітня у місті також пролунали вибухи.

Внаслідок атаки здійнялася пожежа на об'єкті інфраструктури. Екстрені служби вже почали працювати. Попередньо, минулося без постраждалих.