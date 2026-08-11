Дрон біля газопроводу в Болгарії: МВС підтвердило українське походження, але є важливий нюанс

Дрон упав на території Болгарії 8 серпня неподалік від компресорної станції Трансбалканського газопроводу. А вже 10 серпня міністр внутрішніх справ Болгарії Іван Демерджиєв підтвердив, що безпілотник був українського походження.

Про це він заявив під час спілкування із журналістами.

Що відомо про інцидент із дроном у Болгарії?

Водночас болгарський посадовець наголосив, що цей БпЛА не був бойовим і не призначався для завдання удару.

За словами Демерджиєва, розслідування інциденту триває, а фахівці проводять необхідні експертизи. Міністр не став розкривати додаткові деталі щодо характеру безпілотника та обставин його падіння.

Після інциденту болгарське Міністерство внутрішніх справ спільно з Міністерством оборони визначило так звані критичні точки, захист яких вирішили посилити. Наявні засоби протидії безпілотникам також розмістили таким чином, щоб зменшити ризик повторення подібних випадків. Окрему увагу приділяють об'єктам критичної інфраструктури, зокрема енергетичним та газовим об'єктам.

Водночас Демерджиєв визнав, що нинішніх антидронових можливостей Болгарії недостатньо для повноцінного захисту території країни. Софія веде переговори зі Сполученими Штатами, європейськими партнерами та виробниками щодо придбання необхідного обладнання.

Ми зробимо все необхідне, щоб забезпечити Болгарію ефективними системами боротьби з дронами у найближчі місяці, якими будуть оснащені якомога більші частини території, включаючи болгарські кордони,

– запевнив Демерджиєв.

Паралельно українська сторона провела переговори з болгарською владою щодо інциденту. Посол України в Болгарії Олеся Ілащук 10 серпня зустрілася з міністеркою закордонних справ країни Веліславою Петровою.

Під час зустрічі Ілащук наголосила, що Україна не спрямовувала безпілотники до Болгарії або в напрямку будь-якої іншої держави-партнера. Українська сторона також заявила про готовність повністю співпрацювати з болгарською владою під час розслідування причин падіння БпЛА.

Водночас Ілащук наголосила, що інцидент необхідно розглядати на тлі російської війни проти України, яка створює ризики не лише для української території.

Росія дедалі запекліше обстрілює цивільне населення та цивільну інфраструктуру в Україні, що також становить пряму загрозу для сусідніх країн,

– зазначила Ілащук.

Нагадаємо, 8 серпня невідомий безпілотник увійшов у повітряний простір Болгарії та впав на території країни. Апарат вибухнув приблизно за 1000 метрів від болгарської компресорної станції Трансбалканського газопроводу.

Після цього місце події оточили силовики та екстрені служби. За словами прем'єр-міністра Болгарії Румена Радева, люди не постраждали, а будівлі та інфраструктура не були пошкоджені.

Саме близькість безпілотника до газової інфраструктури стала одним із факторів, через які болгарська влада розглядає інцидент як серйозний.